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Trabzonspor, Antalya kampını tamamladı

TRABZONSPOR, bu sabah yaptığı antrenmanla Antalya’daki kamp çalışmalarını noktaladı. Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen kampın son antrenmana, kamp kadrosuna dahil edilmeyen Volkan...

Trabzonspor, Antalya kampını tamamladı
TRABZONSPOR, bu sabah yaptığı antrenmanla Antalya’daki kamp çalışmalarını noktaladı.
Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen kampın son antrenmana, kamp kadrosuna dahil edilmeyen Volkan ile Bongonda’nın yanı hafif sıra sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu ve milli takım kampına giden genç kaleci Arda Akbulut katılmadı.
BURAK TAKIMLA ÇALIŞTI
Trabzonspor’da Antalya kampının 3’üncü gününde sakatlanan Burak Yılmaz da bugün yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Çift kale maç sırasında ise Burak yan sahada bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.
ÇALIMBAY SIK SIK UYARIDA BULUNDU
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda pas çalışmalarına yer verilirken, son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı. Bu sırada teknik direktör Rıza Çalımbay sık sık oyunu durdurarak futbolculara uyarılarda bulundu.
Bordo-Mavililer bugün saat 15.25’te tarifeli uçakla Trabzon’a gidecek ve Salı günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Atiker Konyaspor ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını kendi tesislerinde gerçekleştirecek.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

-Detaylar

HABER-KAMERA:TOLGA SAĞLAM/ANTALYA-

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