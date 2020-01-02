Trabzonspor, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak

Trabzonspor’un, Süper Lig’in ikinci yarısı öncesi Antalya'da yapacağı kamp programı açıklandı.Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın 5 Ocak tarihinde Antalya Belek’te toplanarak 11 Ocak tarihine kadar çalışmalarını burada sürdüreceği belirtildi. Trabzonspor'un ayrıca Antalya kampında Partizan Tiran ve Bursaspor ile de hazırlık maçları oynayacağı kaydedildi.