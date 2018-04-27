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Trabzonspor, Antalya deplasmanında 3 puan hedefliyor

Tolga SAĞLAM / TRABZON,() - SPOR Toto Süper Lig’de 5’inci sıradaki yerini korumayı hedefleyen Trabzonspor, 31'inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda konuk olacağı Antalyaspor karşısında 3 puan arayacak. Bu sezon Avrupa Kupaları’na...

Trabzonspor, Antalya deplasmanında 3 puan hedefliyor

Tolga SAĞLAM / TRABZON,() - SPOR Toto Süper Lig’de 5’inci sıradaki yerini korumayı hedefleyen Trabzonspor, 31'inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda konuk olacağı Antalyaspor karşısında 3 puan arayacak.
Bu sezon Avrupa Kupaları’na katılmayı hedefleyen ve bu noktada ligi en az 5’inci sırada tamamlayarak Ziraat Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuca odaklanacak olan Trabzonspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor’u mağlup ederek ligde sıralamadaki yerini korumayı arzuluyor. Saat 19.00’da Antalya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.
ESKİKLER FAZLA
Trabzonspor’da bu maç öncesi Onur, Kamil Ahmet, Castillo ve Uğur’un sakatlıkları devam ediyor. Abdülkadir’in durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, Antalyaspor karşısında kadroda zorunlu değişiklikler yapacak. Son oynanan Demir Grup Sivaaspor maçında sakatlanan Uğur ile Kamil Ahmet’in yokluğunda Çalımbay’ın bu oyuncuların yerine Pereira ile Durica’ya görev vermesi bekleniyor. Ayrıca durumu belirsiz olan Abdülkadir’in yerine ise Sosa’nın forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.
ANTALYASPOR İLE 44’ÜNCÜ RANDEVU
Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 44’üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 43 maçta Trabzonspor’un 26, Antalyaspor’un 8 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 77 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.
TRABZONSPOR’UN ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
Uğurcan- Pereira, Hubocan, Durica, Novak- Okay, Kucka- Olcay, Sosa, Yusuf- Burak
SAKAT: Onur, Kamil Ahmet, Castillo, Uğur, Abdülkadir (Belirsiz)
CEZALI: Yok

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