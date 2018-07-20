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Trabzonspor, Amiri ile yarın sözleşme imzalayacak

Tolga SAĞLAM / KRANJSKA GORA,() Trabzonspor, İranlı milli oyuncu Vahid Amiri ile yarın sözleşme imzalayacak. Bir süredir transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un, bugün Trabzon'a getirdiği İranlı milli oyuncu Vahid Amiri ile...

Trabzonspor, Amiri ile yarın sözleşme imzalayacak

Tolga SAĞLAM / KRANJSKA GORA,()

Trabzonspor, İranlı milli oyuncu Vahid Amiri ile yarın sözleşme imzalayacak.
Bir süredir transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un, bugün Trabzon'a getirdiği İranlı milli oyuncu Vahid Amiri ile sağlık kontrolünden geçtikten sonra yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Bordo-mavili kulübün, son olarak İran'ın Persepolis takımında forma giyen 30 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla yarın saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
İranlı futbolcunun vize sorunu nedeniyle 24 Temmuz'da tamamlanacak Slovenya kampına katılmayacağı ve bu süre içerisinde çalışmalarını Trabzon'da gerçekleştireceği öğrenildi.

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