istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Trabzonspor-Altay maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 5?inci Tur?unda 2-1?in rövanşında sahasında konuk ettiği Altay?ı 4-1 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdıran Trabzonspor?da teknik direktör Ünal Karaman, turun kendileri için önemli olduğunu ve arzu ettiklerini...

SPOR 20.12.2019, 00:02
Ziraat Türkiye Kupası 5?inci Tur?unda 2-1?in rövanşında sahasında konuk ettiği Altay?ı 4-1 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdıran Trabzonspor?da teknik direktör Ünal Karaman, turun kendileri için önemli olduğunu ve arzu ettiklerini aldıklarını söyledi.
Turu geçmelerinin kendileri için önemli olduğunu kaydeden Ünal Karaman, "Özellikle ikinci yarı daha derli toplu oynadık. Daha futbolun doğrularını yapmaya çalıştık. Onun karşılığında hem oyun, hem sonuç olarak arzu ettiğimizi aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. İlk yarıda takımın ortaya koyduğu oyunu beğenmedik. Zaman zaman oluyor, bu hayatın içinde. Bulunduğumuz her ortamda yarışın kendimizle olduğunu ifade ediyoruz. Hiçbir oyuncum, vermiş olduğu mücadeleyi kategorize edemez. Rakibi o rakip bu rakip diye ayıramaz. Biz başlar, bitirir kendi futbolumuzu oynar, gücümüzü saha içinde ortaya koyarız, kazanırız veya kaybederiz ama bu kabul edilebilir bir oyun tarzı değil. Tarih bunları unutmaz, tarih önce kendisine mesleğine saygı duyan işini en iyi şekilde icra eden insanları, özellikle bizim bulunduğumuz ortamdaki insanları takdir eder. İkinci yarı daha derli düzgün futbola yönelik pozisyon içinde anı yaşayan oyuncular vardı karşılığı oldu. Soyunma odasında neler konuşuldu derseniz o bizim kendi özelimiz" dedi.
ALİ TANDOĞAN: BİZİM İÇİN LİG ÇOK DAHA ÖNEMLİ
Kendileri için ligin daha önemli olduğunu ifade eden Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan şöyle konuştu: "Kupanın ilk ayağında 2-1 mağlup olmuştuk. Bu süreçten itibaren 3-4 günlük antrenmandan sonra Adana Demirspor maçını oynadık. Kupanın bizim için çok önemi yoktu. Çünkü çok değer verseydik daha farklı bir kadroyla çıkardık. Oynatmadığım oyuncularımı görmek istedim. Kaybetmek için gelmedik ama oynatmadığım oyuncuların neler vereceğini görmek istedim. Bir de sakatlıktan dönen oyunculara şans vererek kalan iki maçta kimi sahaya sürebiliriz bunu değerlendirdik. Trabzonspor takımını tebrik ederim. Onların bu yolda devam edeceğini düşünüyorum. Bizim için lig çok daha önemli. O maçı kazanır inşallah döneriz."
"O ÇOCUĞUN BURADA EMİN ELLERDE OLMASINI İSTEDİM"
Tandoğan, bir basın mensubunun 'Veysel Sönmezsoy'u Trabzonspor'a siz önerdiniz. Nasıl bir oyuncu olduğunu bize anlatır mısınız?" şeklindeki soruya ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: "Şanlıurfa'da çalışırken o süreç içinde transfer yasağımız vardı. Alt yapıdan 6-7 oyuncu getirdim. Veysel'i son dakikada izlediğim maçtan sonra dahil ettim. O zaman 15 yaşındaydı. Yaşına göre çok farklı özellikleri olan, yüksek tempoda iki yönlü 6-8 oynayabilen, iki ayağı olan, oyun zekası diğer oyunlara, hatta ağabeylerine göre çok daha üst seviyede bir çocuk. Gelişmesi çok önemli. Trabzonspor'u seviyorum, arkadaşlarım burada. Düzgün insanlar burada. O çocuğun burada emin ellerde olmasını istedim. İnşallah bu kardeşimiz uzun seneler burada oynar, formayı hak eder ve milli takımlarda oynar. İnandığım için Trabzonspor'a önerdim ve onlar da izledikten sonra karar aldılar. Ben de ısrarla almalarını söylemiştim."

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 20 Aralık 2019
İmsak 06:45
Güneş 08:18
Öğle 13:06
İkindi 15:24
Akşam 17:45
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 17 36
2. Real Madrid 17 36
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10