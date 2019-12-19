Trabzonspor-Altay: 4-1

Bundesliga’nın 17’nci haftasında üst sıraları zorlayan iki takımın karşılaşmasında Schalke 04 sahasında Freiburg’u konuk edecek.

Tolga SAĞLAM / TRABZON,()

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Burak Şeker xxx, Soner Maraş xxx, Gökhan Barcın xxx

TRABZONSPOR: Uğurcan xxx - Serkan xxx, Hüseyin xxx, Fernandes xxx, Abdurrahim xxx- Doğan xxx, Abdulkadir xxx- Yusuf xxx(Dk.72 Fıratcan x), Ekuban xxx(Dk.82 Sosa x), Avdijaj xx- Sturridge xxxx (Dk.76 Onazi x)

ALTAY: Emre x - Yasin x, Kadir x, Deniz x, Cenk x(Dk.45+1 Mesut Can x)- Hüsamettin xx, Tatos xx- Kutay x, Tavares x, Hakan x(Dk.73 Paixao xxx)- Kappel x (Dk.60 Mustafa Murat x)

GOLLER: Dk.51 ve Dk. 64 Sturridge, Dk.56 Ekuban, Dk.71 Fernandes (Trabzonspor) - Dk.83 Paixao (Altay)

SARI KARTLAR: Kadir, Mesut Can (Altay)

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur rövanş karşılaşmasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Altay’ı 4-1 mağlup etti. İzmir’de oynanan ilk maçı da 2-1'lik skorla kazanan Trabzonspor, bu sonuçla adını son 16 takım arasına yazdırdı. Altay ise Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

9'uncu dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Tatos'un ortasına arka direkte iyi hareketlenen Cenk'in kafayla vuruşunda üst direğe de çarpan top auta gitti.

13'üncü dakikada Avdijaj'ın pasında ceza sahası yayının hemen yanında topla buluşan Abdulkadir topu önüne aldıktan sonra şutunu çekti ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

29'uncu dakikada Tatos'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hüsamettin'in kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda kornere çeldi.

35'inci dakikada Yusuf'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Avdijaj'ın bekletmeden yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

47'nci dakikada Sturridge'nin aşırtma pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Ekuban'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye gönderdiği topu Emre son anda kornere çeldi.

51'inci dakikada Avdijaj orta sahadan kendi getirdiği topla ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti, kaleci Emre'nin müdahalesiyle arka direkte Sturridge önünde kalan topu boş kaleye gönderdi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

56'ncı dakikada Sturridge'nin pasında sağ kanattan savunmanın arkasına iyi hareketlenen Yusuf, ceza sahası son çizgisinde indikten sonra yerden ortasında topla buluşan Ekuban'ın altıpas üzerinde vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

64'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf ortasına altıpas üzerinde kafayla iyi yükselen Ekuban'ın vuruşunda Sturridge'nin son dokunuşu sonrası meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

71'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf Sarı'nın altıpas üzerine ortasına iyi yükselen Fernandes'in kafayla vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

83'üncü dakikada ceza sahası sol çaprazından kazanılan çift vuruşta Tatos'un penaltı noktasına çıkardığı topu Paixao gelişine kaleye gönderdi, yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

Karşılaşma 4-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.