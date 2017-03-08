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Trabzonspor, Akhisar’da yabancılık çekmeyecek

TRABZONSPOR'un Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Akhisar Belediyespor'da 8 eski Trabzonsporlu futbolcu top koşturuyor, teknik direktörlük koltuğunda da eski oyuncusu ve teknik direktörü Tolunay Kafkas görev...

Trabzonspor, Akhisar’da yabancılık çekmeyecek
TRABZONSPOR'un Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Akhisar Belediyespor'da 8 eski Trabzonsporlu futbolcu top koşturuyor, teknik direktörlük koltuğunda da eski oyuncusu ve teknik direktörü Tolunay Kafkas görev yapıyor.  
Bordo mavililer, Pazartesi günü deplasmanda 27 puanla küme düşme hattının 3 basamak üzerinde yer alan Akhisar Belediyespor’da Fatih Öztürk, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Alper Uludağ, Olcan Adın, Özer Hurmacı ve Soner Aydoğdu olmak üzere daha önce Trabzonspor’da forma giymiş 8 futbolcu yer alıyor. Bordo mavili takımda futbolculuğu sonrasında teknik direktör olarak da görev yapan Tolunay Kafkas da, Akhisar Belediyespor' da teknik direktörlük görevini sürdürüyor.  
Trabzonspor’da görev yaptığı önceki dönemde 8 oyuncunun bir bölümüyle çalışan teknik direktör Ersun Yanal, Pazartesi günü oynanacak karşılaşmada rakibi yakından tanımanın avantajını kullanmak istiyor. Deneyimli teknik adamın Akhisar Belediyespor’u yardımcılarıyla birlikte iyice analiz ettiği, bu maçı da kazanarak hem 2017 yılında yakalanan çıkışı sürdürmeyi, hem de Avrupa Kupaları’na katılma noktasında daha da iddialı konuma gelmeyi hedeflediği kaydedildi.
GALATASARAY TARAFTARLARI İÇİN KARAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA VERİLECEK
Bu arada, Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Medical Park Arena’da Galatasaray ile oynayacağı maça konuk ekip taraftarlarının alınıp alınmamasıyla ilgili kararın gelecek hafta verileceği belirtildi. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, sezon başında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile Trabzon’da oynanacak maçlarda rakip takım taraftarlarının yer almayacağı konusunda karar almıştı. İstanbul'da Galatasaray ve Beşiktaş ile oynanan maçlara bordo mavili taraftarların alınması üzerine Trabzon'da oynanacak olan maçlarda da rakip takım taraftarların Medical Park Arena’da yer alması için Trabzonspor yetkilileri de başvuruda bulundu. Trabzon Valisi Yücel Yavuz ile yapılacak son görüşmelerin ardından kararın önümüzdeki hafta verileceği kaydedildi.

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