Trabzonspor - AEK maçının ardından

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1'in rövanşında sahasında ağırladığı AEK'e 2-0 mağlup olmasına rağmen adını gruplara yazdıran Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, turu geçtikleri için mutlu olduklarını, karşılaşmadan gerekli dersleri de çıkardıklarını söyledi.İki ayaklı bir müsabaka oynadıklarını kaydeden Karaman, "Birinci maçta biz, ikinci maçta rakibimiz galip geldi. Gruplara kalacak sonucu hak eden takım olarak oyuncularımı kutluyorum. Bu işin zorlukları var. Nasıl orada kazandıysak onların burada bizi yenme şansı vardı. Gerçekten iyi bir rakibe karşı oynadık. İlk yarı oynadığımız oyun bizim kabul edebileceğimiz bir oyun değil ama ikinci yarıda oyuncularımın verdiği mücadeleden son derece memnunum. Bize turu getirecek sonucu getirdikleri için kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca tribünleri dolduran taraftarlarımıza da bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum" dedi."BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACIMIZ OLACAK"Bir basın mensubunun ilk maçta alınan 3-1'lik galibiyetin rehavet oluşturup oluşturmadığına yönelik sorusuna Karaman şu yanıtı verdi: "Rehavet olmayacağını biz 3-1 kazandığımız maçtan itibaren söylüyoruz ama biz geçen sene dar kadroyla çok iyi mücadele verdik. Geçen seneki oynayan kadromuzdan destek oyuncularının haricinde 11'de kullandığımız iki oyuncuyu kaybettik. Kalan grubumuzla birlikte o mücadeleyi yeni katılanlarla birlikte vermeye gayret gösteriyoruz. Bunu rehavet olarak görmememiz lazım. Rakip takımın teknik adam değişikliğini ve sistem değişikliğini de dikkate almak lazım. 3-5-2 tarzında oynadılar. Müsabaka öncesinde de bunu anladık ve ona göre tedbirlerimizi aldık ama bazı oyuncularımız istediğimiz adaptasyonu sağlayamadı. Özellikle ilk yarı kabul edemeyeceğimiz bir tarzda oynadı. Şartlar ne olursa olsun sistem oynamaz. Siz teknik ve taktiğin dışında fiziksel, psikolojik olarak bu işe hazır olmazsanız, saha içerisinde o duruşu göstermezseniz bu zorluğu yaşarsınız. İlk yarı bunu yaşadık, ikinci yarı bence iyi oynadık ve mücadele ettik. Ama görünen o ki biraz daha zorlanacağız ve biraz daha zamana ihtiyacımız olacak.""GÖRÜNEN O Kİ GEÇEN SENEKİ OYUNCULARIMIZA YİNE ÇOK İŞ DÜŞECEK"Kişisel olarak her maçtan kendilerine ders çıkarıp analizler yaptığını ifade eden Karaman, bu konuda şunları dedi: "Başlangıç ve düşüncelerimizle ilgili bir aksaklık yok. Saha içerisinde topallayan bir durumumuz söz konusu değil. Bazen düşünürsünüz, bazen 'yapabilir' dersiniz, küçük pozisyonlarda ceza kesilirse ister istemez oyun kurgunuzda belli bir panik oluşabiliyor. Oyuncularımıza da ifade ettik. 'Çıkartacağımız dersler bize çok tahribat veren sonuçlardan sonra olmasın' diye. Bugün turu geçmek güzeldi. Oyuncuları bireysel anlamda değerlendirmek açısından da iyi oldu. Bir de görünen o ki geçen seneden beri çoğunlukla mücadele eden oyuncularımız var. Onlara bu sene yine çok iş düşecek, çok mücadele edecekler. Onların önemli katılımlarıyla bu sene mücadelenin içerisinde olacağız. Her takım yenilebilir, biz de bugün onu yaşadık. Bunlar bizim beklemediğimiz şeyler değil. Rakibimizin gücünü de yatsıyamayız. Rakibimiz iyi bir takım. İlk maçta kullandıkları oyuncuların dışında 4 farklı oyuncuyu kullanması, son anda farklı sistem ile çıkması, yeni bir hoca, yeni bir heyecan. Bazen olmuyor. Biz bugün hem oyuncularımız hem bizler kendi payımıza düşeni aldık.""KİMSENİN KIRILDIM, ÖLDÜM, BİTTİM DİYECEK DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL"Karaman, bir basın mensubunun Yusuf Sarı'nın oyuna girip daha sonra oyundan alınmasının kendisini demoralize edip etmeyeceğine ilişkin sorusuna ise, "Onların hepsi bizim kardeşimiz. Bir oyuncum psikolojik, moralmen çökecek diye düşündüğüm, hayal ettiğim şeyler ortaya çıkmadığı anda bir şehrin hayalleriyle oynayamam. Oyuncu benim için çok kıymetli. Ama bazen tutmayabilir, istediğimiz gibi olmayabilir. Bu onun kötü futbolcu olduğu anlamına gelmez. O günün şartlarında bunu düşündük. İstediğimiz gibi olmadı. Sonlara doğru merkezdeki iki oyuncumuzun çok yorulması bize bir hamle getirdi ve o oyuncudan yana kullandık. Kimsenin kırıldım, döküldüm, öldüm, bittim diyecek durumu söz konusu değil. İnsanların beklentileri, daha büyük hayalleri var. Oyuncumuzu tedavi ederiz, onarırız, onda bir sorun yok. Oyuna girdi, çıkmaz diye de bir kural yok. Gerekirse çıkarırız" yanıtını verdi.Karaman, karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün durumuyla ilgili olarak ise yarın yapılacak kontrollerin ardından net bilgi verebileceklerini söyledi.KOSTENOGLOU: ELİMİZDEN GELENİ YAPTIKAEK Teknik Sorumlusu Nikolaos Kostenoglou ise ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Trabzonspor'u gruplara kaldığı için tebrik ederim. İlk 60 dakikayı üstün oynadık. Bana göre 2-0'dan sonra elimize geçen fırsatlardan yararlanamadık. Dün turu geçeceğimize inanıyordum ama olmadı. İyi bir ilk devre oynadık ancak ikinci yarı oyunun şekli değişti. Oyuncularım elinden geleni yapmalarına rağmen istediğimiz sonucu almayı başaramadık. Öyle bir müsabakadan çıktık ki telafisi yoktu. Artık bundan sonra yapacak bir şey yok" dedi."ÇOK ÜZGÜNÜM"Oyuncularını tebrik ettiğini kaydeden Nikolaos Kostenoglou, "Oyuncularımı tebrik ettim. Elimde kaliteli oyuncular var. Bu dakikadan sonra yapacakları başka bir şey yok. Pazar günü zorlu bir maçımız var. Oyuncularıma artık o maça konsantre olmalarını söyledim. Bulutlar arasında gezmeye, hayal görmeye gerek yok. Tekrar söylüyorum. Pazar günü zor bir maç bizi bekliyor. Sanki çok emindim böyle bir galibiyet alacağımıza ancak orada kaybettiğimiz 3-1'lik sonuç yetmedi. Çok üzgünüm. Trabzonspor'a gruplarda başarılar dileriz. Bize gösterdikleri misafirperverliğe de teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.EKUBAN: UMUTSUZLUĞA DÜŞMEDİKTrabzonspor'un forvet oyuncusu Caleb Ekuban ise maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmedik. Çünkü bu takımla evinizde oynuyorsanız, içeride taraftarınızın büyük desteğiyle oynuyorsanız, hiçbir umutsuzlukla, başarı gelmeyeceği düşüncesiyle oynamazsınız. Biz üçüncü golü yemeyeceğimizi, hatta daha başarılı olabileceğimizi, belki maçı çevirebileceğimizi bile düşünmüştük ama hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık" dedi.DOĞAN ERDOĞAN: GERİ DÖNMEYİ BAŞARDIKTrabzonspor'un orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ise maçın ardından yaptığı açıkalamada, "Geçmiş oynadığımız 4 maça da baktığımızda son maç hariç ortalamanın üzerinde iyi bir performans gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Son maçın ilk yarısı hariç. Onun dışında bazen böyle sürprizler oluyor. Ama bunun üstesinden gelip geri dönmeyi başarabildik. Fenerbahçe maçını değerlendirmek bana düşmez. Onu hocamız ve takım içerisinde değerlendirip gelecek maça ona göre çıkarız. O yüzden benim bir şey demem olmaz. Trabzonspor olarak her maça hazırlandığımız gibi o maça da hazırlanıp iyi bir sonuç almak için gideceğiz" ifadelerini kullandı.

