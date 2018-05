Trabzonspor'a destek kampanyası

Osman ŞİŞKO / TRABZON,() - TRABZONSPOR’un içinde bulunduğu finansal durumun düzeltilebilmesi için Trabzonspor yönetimi tarafından başlatılan destek kampanyası sürüyor.

Trabzonspor için başlatılan destek kampanyası ile ilgili Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, MÜSİAD Trabzon Şubesi Başkanı Ali Kaan, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, mimar ve mühendis odalarının başkanları, meslek kuruluşları, sendikalar ve STK’ların yetkilileri ile iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

GÜMRÜKÇÜOĞLU: "BU SIKINTI GÜÇBİRLİĞİ İLE AŞILIR"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor camiasının elini taşın altına koyması ile Trabzonspor’un finansal durumunun rahatlıkla düzelebileceğini söyledi. Gümrükçüoğlu, "Başarıları ve duruşu ile sadece Trabzonluların değil, futbola sevdalı herkesin gönüllerindeki takımı olmuştur. O sevda ile çeşitli şampiyonluklara imza atmış, Türkiye’de elde ettiği başarılara Avrupa’da başarılar eklemiştir. Müzesi kupalarla dolu olan ve son olarak 2010-2011 Süper Lig sezonunda şampiyon olarak, UEFA tarafından şampiyonluğu tescil edilip Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor’umuz, bugün zaman zaman her takımın olabildiği gibi finansal açıdan bir darboğaza girmiş bulunmaktadır. Bunun, sevdalıların destekleri ile birlikte, buraya teşrif eden tüm Trabzon’u temsil edenlerle, Türkiye’de, Avrupa’da ve dünyada Trabzonspor’a gönül verenlerle, temiz futbol sevdalılarının destekleri ile rahatlıkla aşılacağına eminiz."

"3 MAAŞIMI TRABZONSPOR’A BAĞIŞLADIM"

Daha önce söz verdiği gibi 3 maaşını Trabzonspor’a bağışladığını ifade eden Gümrükçüoğlu, "Bugün tüm Trabzonspor sevdalıların kırgınlıkları küskünlükleri terk etmesi gereken gündür. Bugün Trabzonspor diyerek yola çıkmanın zamanıdır. Daha bir kol kola, daha bir kulübümüze sarılarak onu tekrar finansal olarak ayağa kaldırmayı Trabzonspor’u sevenlerin başaracağına gönülden inanıyoruz. Trabzonspor’un Ziraat Bankası ve Denizbank hesap numaraları her zaman bilbordlarımızda yer alacaktır. Her zaman destekleri beklediğimizi ifade ediyoruz. 'Trabzonspor için güçlerimizi birleştirelim, gün bugündür' diyoruz. Bu doğrultuda 21 Nisan’daki toplantıda arz ettiğim, '3 maaşımı vereceğim' dediğim sözümün makbuzunu kamuoyunu arz ediyorum. Herkesi de gücü doğrultusunda Trabzonspor’a destek olmaya davet ediyorum. 5 TL bağışlayanın bile bizim için çok büyük bir kıymeti var. Bu kampanyanın takipçisi olacağız. Herkesten destek isteyeceğiz" diye konuştu.

HACISALİHOĞLU: "ZÜĞÜRT AĞA FİLMİNİ OYNAMAYACAĞIZ"

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavili kulübün ekonomik olarak ayağa kalkması için güç birliği yapılmasının önemine dikkat çekti. Hacisalihoğlu, "Gönül isterdeki bu toplantıyı Trabzonspor'un bir başarısı sonrasında yapmayı coşkumuzu birlikte paylaşmayı isterdik ama bugün o gün değil, bugün Trabzonspor'un herkesçe malum olduğu şekilde ekonomik olarak zorluklar yaşadığı bir dönemi geçiriyoruz. Bu konuda desteklerini esirgemeyen öncü olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu zor günleri hep birlikte aşacağız çünkü bugün ne bir kişinin ne bir yönetimin ne birkaç yönetimin sırtlayamayacağı kadar büyük bir zorlukla karşı karşıyayız. Bunları söylemeyerek asla gerçeklerle toplumu, camiayı yanlış bilgilendirme içinde olmayacağız. Züğürt ağa filmini oymayacağız, biz durumumuz ne ise bunu herkesle paylaşacağız çünkü biz Trabzonspor'un her üyesi adına bu görevde bulunuyoruz. Zorluğu da coşkuyu da hep beraber paylaşacağız. Bugün zorluklarımız var bunu hep beraber sırtlayacağız. Sonrasında da hep beraber umuyorum ki gelecek yönetimler çok daha huzurlu başarılı herkesi mutlu eden günleri yine hep birlikte bizlere yaşatacak. Bu bir dönemin belki de şartlarının değişmesi için çakılan bir kıvılcımdır bunu hep birlikte yaşayıp aşalım" şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM CUMHURBAŞKANI'NA GİTMEK

Hacısalihoğlu, bir gazetecinin, 'Akyazı spor kompleksini ve yanındaki arazinin bir bölümünün Trabzonspor Kulübü'ne verilmesi noktasında Cumhurbaşkanı'ndan destek istenebilir mi? Böyle bir şey düşünüyor musunuz?' sorusu üzerine şu değerlendirmelerde bulundu: "Trabzonspor'un sorunlarının en kolay ve belki de tek çözümü Cumhurbaşkanına gitmek. Akyazı'nın Trabzonspor'a kullanım hakkını devri ile bir çok sorunu aşılabilir. Burayla ilgili verilmiş bir karada var. Bu konuda ikna etmek için belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz başta olmakla tüm sivil toplum örgütleri ile birlikte gerekirse Cumhurbaşkanımızdan bu alanı talep etme fikrine bende katılıyorum.''

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başkan Gümrükçüoğlu'nun açıklaması

-Hacısalihoğlu'nun açıklaması

(FOTOĞRAFLI)