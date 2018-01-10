Trabzonspor - 1461 Trabzon: 1-1 (Hazırlık maçı)

Tolga SAĞLAM / ANTALYA, ()

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xxx), Utku Tuna Velioğlu (xxx), Vural Gül (xxx)

TRABZONSPOR: Esteban (xx)- Kamil (xx)(Dk. 60 Olcay xx), Hüseyin (xx), Batuhan (xx), Abdurrahim (xx)- Okay (xx), Kucka (xxx), Savaş (x)(Dk. 46 Rodallega xx), Sosa (xx), Castillo (x)(Dk. 60 Pereira xx)- Bero (xx)

1461 TRABZON: Ogün (xx)(Dk. 46 Furkan Taş x)- Semih (xx)(Dk. 80 Çağatay x), Aykut (xx), Rasimcan (xx)(Dk. 69 Furkan Yıldırım x), Yunus Emre (xxx), Melih (xx)(Dk. 77 Murat x), Yağızcan (xx)(Dk. 62 Hüseyin x), Ali Han Aydın (xxx)(Dk. 72 Yüksel x), Ahmet Eren (xx)(Dk. 46 Mahmut xx), Ali Han Tuncer (xx), Furkan Tütüncü (xx)

GOLLER: Dk. 61 Kucka (Trabzonspor), Dk. 65 Ali Han Aydın (1461 Trabzon)

Trabzonspor, Antalya kampındaki ikinci ve son hazırlık maçında pilot takımı 1461 Trabzon ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin golünü 61’inci dakikada Kucka kaydederken, 1461 Trabzon’un golü 65’inci dakikada Ali Han Aydın’dan geldi.

ÇALIMBAY GENÇLERE ŞANS VERDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalya kampındaki 2’nci hazırlık maçında pilot takım 1461 Trabzon ile oynanan karşılaşmada genç oyunculara şans verdi. Deneyimli teknik adam, genç oyuncular Hüseyin, Batuhan, Abdurrahim ve Savaş Çakır’ı ilk 11’de görevlendirirken, forvette ise orta saha oyuncusu Bero’ya forma verdi.

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