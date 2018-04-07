Trabzon’da, Kayserisporlu taraftarlar ağırlandı

Emre KOLTUK/TRABZON,()

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşma önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi, konuk takımın taraftarlarını yemekte ağırladı. Sarı kırmızılı taraftarlar 'Bize Her yer Trabzon', 'Trabzon Sen Bizim Kardeşimizsin' ve 'Büyük Başkan' sloganlarıyla parka geldi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor-Kayserispor müsabakası için Trabzon'a gelen Kayserispor taraftarlarını Olimpiyat EYOF Parkı'nda ağırladı.

Sarı Kırmızılı taraftarlar 'Bize Her Yer Trabzon', 'Trabzon Sen Bizim Kardeşimizsin' ve 'Büyük Başkan' sloganlarıyla parka geldi. Burada taraftarlara seslenen başkan Gümrükçüoğlu, Trabzonspor ve Kayserispor arasındaki bu anlayışın Türkiye ve dünyadaki tüm kulüplere örnek olması temennisinde bulundu.

Trabzonspor'un 2010-2011 sezonundaki şampiyonluk hakkının teslim edilmesi çağrısını yineleyen Gümrükçüoğlu şöyle konuştu:

"Hem Trabzonspor'umuz hem Kayserispor'umuz adına konuşan kardeşlerim, sporun, futbolun Fair-Play anlayışını, futbolun barış içinde yarış olduğu, birbiri ile kucaklaşmak olduğu mesajını bu şehirden bütün dünyaya verdiler. O bakımdan taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. 'İyi ki varsınız' diyorum. Kayserispor'umuzun taraftarlarının Trabzonspor'umuzun taraftarlarını Kayseri'de bağrına basmasından, en güzel şekilde misafir etmesinden son derece mutlu olduk. Bugüne kadar yürüyen bu kardeşliğin ilelebet devam etmesini, ülkemizde ve dünyadaki bütün futbol kulüpleri arasında aynı anlayışın, barışın ve kardeşliğin hakim olmasını Trabzonspor ve Kayserispor taraftarları olarak temenni ediyoruz. Bu anlayış bütün ülkemize ve bütün dünyaya örnek olsun istiyoruz. 2010-2011 sezonunun gerçek şampiyonu nasıl Trabzonspor ise hakkı ve adaleti isteyen herkesin bu hakkı teslim etmesinin, o barışın, o kardeşliğin ana yolunu açacağına inanıyor ve o hakkın teslim edilmesinin temiz futbolla birlikte bütün futbol kulüplerimizin çok daha büyük başarılara ulaşmasına vesile olacağına inanıyoruz."

"TRABZON DEMEK KAYSERİ DEMEK, KAYSERİ DEMEK TRABZON DEMEKTİR"

Trabzonspor taraftarları adına söz alan Bekir Kodalak ise, iki camia arasındaki dostluğa dikkat çekti. Kayserispor taraftarlarının Trabzonspor taraftarlarını Kayseri'de her zaman en güzel şekilde ağırladığını ifade eden Kodalak, "Sizler bizi Kayseri'de her zaman çok güzel ağırladınız. Biz de sizi en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Bu açıdan bize her türlü katkıyı sağlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kayserispor demek Trabzonspor demektir, Trabzonspor demek Kayserispor demektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taraftar detayları

-Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun konuşması

-Taraftarların konuşması

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