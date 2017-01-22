Trabzon ikinci yarının ilk deplasmanından 3 puanla döndü

Ersun Yanal " Böyle bir yolculuğun devam etmesini istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, ligin ikinci bölümüne iki deplasman galibiyetle başladıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yanal, İlhan Cavcav'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Bizim için çok üzücü bir gün. Futbolumuzun büyüğü, Türk futbolunun babası, benim neredeyse yarı babam İlhan Cavcav'ı kaybettik. Ailesinin, futbol aleminin ve Türkiye'nin başı sağ olsun. Ülkemizin önemli simalarından biriydi. İyi bir başkandı. Oluşturduğu değerlerle hepimize örnek olan bir insandı." diye konuştu.



Ersun Yanal,1-0 kazandıkları maç içinse "Ligin ikinci yarısında iki deplasman galibiyeti aldık. Hedefimiz belli. Transfer konusunda sıkıntılarımız var. Sıkıntılarımızı gidermek için oldukça yoğun çaba harcıyoruz. Trabzonspor'un yakın geçmişinden kaynaklanan bir takım sorunların üstesinden gelip, başarıya yönelecek bir kadroyu kurmaya ve yönetmeye çalışıyoruz. İşimiz oldukça zor ve derin. Futbolun gerçeği skorlar. Başarısızlık sahiplenecek bir sonuç değil ama biz bunu sahiplendik. Bundan sonra Trabzonspor'a katılacak tüm oyuncular skor üretecek ve takımı skorla barıştıracak. Böyle bir yolculuğun devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Ersun Yanal, transfer konusunda hassas davrandıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Oyun olarak eleştirilecek çok özelliğimiz var ama skor dediğiniz zaman oyunun önüne geçiyor. Şu anda bunu sağlamış durumdayız. Aramıza katılacak arkadaşlarımız var. Bu isimleri seçme konusunda hassasiyetlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Trabzonspor'un hedefine yönelik yapacağımız çalışmalarla, zirveye oynayacak takımı kurma çabasına devam edeceğiz."



Ersun Yanal, Video Yardımcı Hakem sistemi hakkında ise "Biraz daha bilimsel araştırılması gereken bir konu. Kafa yorulması gereken bir iş. Hızlı bir şekilde geçilecek bir iş değil."dedi.



KEMAL ÖZDEŞ " KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK"



Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş,Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada "İki net pozisyonumuz var ve biri direkten biri Koita'nın kafa vuruşunda Onur'un kurtarışı. Ancak ben o pozisyonu gol olarak gördüm. Onur'un hem başı hem eli baya içeride. O pozisyonda çizgi teknolojisi kullanılmış olsa 1-0 öne geçeceğiz" dedi.



Özdeş, "Öncelikle Türk futbolunun başı sağ olsun. Duayen Başkan İlhan Cavcav'ı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Karşılaşma için ise son ana kadar Trabzonspor skoru koruma çabası içindeydi ve biz de gol bulma çabası içerisindeydik. İlk 20 dakika kalemizde verdiğimiz tek pozisyon vardı. Ardından doğru işler yaptık. Daha sonra etkili olduk. İki net pozisyonumuz var ve biri direkten biri Koita'nın kafa vuruşuyla Onur'un kurtarışı. Ancak ben o pozisyonu gol olarak gördüm. Onur'un hem başı hem eli baya içeride ve o pozisyonda çizgi teknolojisi kullanılmış olsa 1-0 öne geçeceğiz. İkinci yarı maçta 45+'da yediğimiz gol planlarımızı bozdu. Trabzonspor'un en etkili göbeği kapatıp savunmayı doğru yaptığı işler oyunu kilitledi. İkinci yarının başında gol gelse daha keyifli olurdu. İlk 5'e tutunma maçıydı. Kaybetmeyi hak etmedik. Adanaspor maçıyla başlatarak tekrar üst sıralara tırmanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.