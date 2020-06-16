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Trabzon, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Fenerbahçe Trabzonspor maçı ile devam etti. İlk maçı evinde 2-1 kazanan Trabzonspor, deplasmanda da 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

SPOR 16.06.2020, 23:23 16.06.2020, 23:34 Murat Aydın
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Trabzon, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Fenerbahçe Trabzonspor maçı ile devam etti. İlk maçı evinde 2-1 kazanan Trabzonspor, deplasmanda da 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı. Sörloth iki gol kaydetti, Ekuban Sörloth'un gollerinde asistler yaptı. Trabzonspor 23 yıl aradan sonra ilk kez Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etti. Kanarya bu sezon corona arasından önce de Galatasaray'a karşı iç saha yenilmezlik serisini yitirmişti...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti. İlk maçı evinde 2-1 Trabzonspor kazanırken ikinci maçta da 3-1'le Trabzonspor güldü ve bordo-mavililer adını finale yazdıran taraf oldu.

Maçta Trabzonspor'un gollerini 6'da ve 83'te Alexander Sörloth ve 90+4'te Novak kaydederken Fenerbahçe'nin golü 42'de Deniz Türüç'ten geldi. Trabzonspor 23 yıl aradan sonra ilk kez Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etmeyi başardı.

DAKİKA DAKİKA MAÇ...

GOL! Dk. 6: Sörloth'un golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçti. Ekuban'ın müthiş ara pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sörloth'un vuruşu Serdar Aziz'e de çarpıp ağlarla buluştu.

Dk. 11: Zajc'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.

KIRMIZI KART! Dk. 24: Yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu, Sörloth'la girdiği diyalog ve Cüneyt Çakır'a olan itirazları nedeniyle birer dakika arayla iki sarı kart görerek kenarda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dk. 34: Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sakatlık geçirdi. Üst arka adalesini tutan yıldız oyuncu maça devam edemedi. Nwakaeme'nin yerine oyuna Bilal Başaçıkoğlu girdi.

GOL! Dk. 42: Deniz Türüç'ten muhteşem vole! Hasan Ali'nin ortasında Deniz sol ayağıyla müthiş bir voleye imza attı ve skor eşitlendi.

Dk. 45+3: Ndiaye'nin pasında Novak, Altay'la karşı karşıya kaldı ancak topu ağlara gönderemedi.

Dk. 53: TRABZONSPOR'DAN NET FIRSAT! Ekuban ile girdiği verkaçın ardından ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sörloth etkili bir vuruş yapamayınca top auta çıktı.

Dk. 61: Fenerbahçe'de sakatlanan Serdar Aziz'in yerine Jailson oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertlilerin tek golüne imza atan Deniz Türüç ise yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı. Deniz Türüç, oyundan çıkardan şaşkınlığını ve tepkisini gizlemedi.

GOL! Dk. 83: Trabzonspor kontratakta Ekuban'la çıktı, Ekuban karşı karşıya pozisyonda çevirdi, Sörloth boş ağlara topu gönderdi. İlk golde de Ekuban asist yapmış, Sörloth topu ağlara göndermişti.

GOL! Dk. 90+4: Trabzonspor maça son noktayı Novak'la koydu. Novak'ın golüyle maç 3-1 sona erdi.

#ziraat türkiye kupası #fenerbahçe #trabzonspor
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