Trabzon, Fenerbahçe'nin işini 15 dakikada bitirdi: 3-1

Türkiye'de sporseverler Trabzonspor Fenerbahçe derbisine kilitlenmişti. Trabzonda oynanan maçta Fenerbahçe ilk dakikalarda attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı. Trabzon stadıdın tıklım tıklam dolu olduğu maçta her iki takımın taraftarlarıda takımlarını yanlız bırakmadı. Trabzon ev sahibi olması nedeniyle coşku büyüktü.

Ancak Mücadelenin henüz 3. dakikasında Fenerbahçe, Rossi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Kim Min-Jae ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertli futbolcular bu kararın ardından maçın hakemi Ali Şansalan'a büyük tepki gösterdi. 25. dakikada Trabzonspor, Bakasetas'ın frikikten attığı golle skoru eşitledi. İlk 45 dakika 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakibi Fenerbahçe karşısında son 10 dakikada 3 puanı kazandı



İlk yarının 11 berabere bittiği maçta, hareketli dakikalar yaşandı. 81. dakikada Dorukhan Toköz'ün kafa vurduğu top direkten döndü. 87. dakikada Trabzonspor bir penaltı kazandı. Cornelius ile Szalai arasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Ali Şansalan, beyaz noktayı işaret etti. Bakasetas penaltı vuruşunu gole çevirerek durumu 2-1'e yaptı. 90. dakikada ise Yusuf Sarı maça son noktayı koydu. Sarı son dakikada attığı golle takımını 3-1 öne geçirdi ve Trabzon Fener karşısında kendi seyircisi önende zafer kazandı.

Trabzon Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres (Dk. 52 Dorukhan Toköz), Edgar, Vitor Hugo, Denswil (Dk. 46 Trondsen), Berat Özdemir (Dk. 68 Siopis), Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho (Dk. 68 Cornelius), Nwakaeme (Dk. 43 Yusuf Sarı), Djaniny

Fenerbahçespor: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo (Dk. 87 Pelkas), Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 87 Nazım Sangare), Mesut Özil (Dk. 74 Sosa), Rossi (Dk. 75 Tisserand), Valencia (Dk. 61 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 3 Rossi (Fenerbahçe) Dk. 25 ve 87 (Penaltıdan) Bakasetas, Dk. 90 Yusuf Sarı (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 23 Min-jae (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 37 Luiz Gustavo, Dk. 61 Valencia, Dk. 85 Szalai, Dk. 87 Altay Bayındır (Fenerbahçe), Dk. 61 Edgar, Dk. 87 Erde Kardeşler (Yedek kulübesi), Dk. 90+2 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DERBİ MAÇTA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

2. dakikada Gervinho'nun soldan ortasında arka direkteki Abdülkadir Ömür'ün şutunda, savunmada Novak, yatarak topu çıkardı.

3. DAKİKADA GOL GELDİ

3. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Mesut Özil'in içeriye çıkardığı top, Valencia ile Vitor Hugo'nun mücadelesi sonrasında Rossi'nin önüne düştü. Bu futbolcu da sol çaprazdan yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı sol direk dibinden filelerle buluşturdu: 0-1

20. dakikada Trabzonsporlu Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazından Bakasetas'ın yerden şutunda, top direğin yanından auta gitti.

21. dakikada sağ taraftaki Osayi-Samuel'in pasında Mesut Özil'in yakın mesafeden gelişine vuruşunda top, Trabzon'un kalecisi Uğurcan Çakır'da kaldı.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI

23. dakikada Djaniny, ceza sahası dışında Min-jae ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Min-jae'ye ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

TRABZON BERABERLİĞİ YAKALADI

25. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Bordo-mavili ekipte Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti: 1-1

26. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

42. dakikada Peres'in ceza alanı dışından yerden şutunda, kaleci Altay Bayındır yatarak topu çeldi.

NWAKAEME SAKATLANDI

43. dakikada kasığından sakatlanan Nwakaeme'nin yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

45+3. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

52. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Peres'in yerine Dorukhan Toköz oyuna dahil oldu.

56. dakikada Mesut Özil'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Szalai'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topun sahibi oldu.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

80. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan ortasında ceza alanı içinde Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda, top yan direkten döndü. Tisserand, altıpas içinde Djaniny'den önce dokunduğu topu kornere gönderdi.

VARİ, PENALTI, GOL

83. dakikada Cornelius, ceza alanı içinde Szalai ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. 87'nci dakikada Bakasetas, yerden kullandığı penaltıda topu sağ köşeden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

YUSUF SARI'DAN SON DAKİKA GOLÜ

90. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Abdülkadir Ömür'ün pasında Cornelius'un şutunda top, kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Dönen topa Yusuf Sarı vurdu. Luiz Gustavo'dan seken meşin yuvarlak, filelere gitti: 3-1