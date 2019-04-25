Tour Off Mersin start aldı

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

Mersin Büyük Şehir Belediyesi'nin organize ettiği 5'nci Tour Off Mersin Bisiklet turu için 14 ülkeden 140 bisikletçi Anamur ilçesinden pedal bastı.

Turun başlaması nedeni ile Anamur ilçesindeki törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, federasyon yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, startını Anamur'dan verdikleri turun 13 ilçeyi kapsadığını söyledi.

Anamur Belediye Başkanı Kılınç'ta, bu tür organizasyonların bölgenin tanıtımı için önemli olduğunu belirtti. Sporculara Anamur muzu ikram edilen turda, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in start bayrağını indirmesi ile pedal çevirmeye başlayan bisikletçiler, Merkez Camii, Çamlı, ve itfaiye kavşağı güzergahından Antalya Mersin Karayolunu takip etti. Ören Mahallesine geçen bisikletçiler, buradan Bozyazı ilçesine devam etti. Tekrar Anamur'a dönerek, çarşı merkezini turlayarak Atatürk Bulvarını takip ederek Otogardan D-400 karayoluna indiler. Otogar kavşağından Anamur'u terk eden sporcular Bozyazı ve Aydıncık üzerinden Gülnar'a geçerek birinci etaplarını tamamladı.

28 Nisan tarihine kadar sürecek olan ´Tour Of Mersin'de yerli ve yabancı 140 bisikletçi, Anamur´dan Çamlıyayla´ya kadar uzanan toplam 500 kilometrelik parkurda şampiyonluk için pedal çevirecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bisikletçiler son kontrollerini yaparken

-Start alanına geçerken

-Tören İstiklal Marşı

-Başkan Hidayet Kılınç'ın konuşması

-Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konuşma

-Genel ve detay görüntüler



(FOTOĞRAFLI)