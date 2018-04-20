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Tour Of Mersin'in en uzun etabı start aldı

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), () MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Mut ilçesinden start aldı. Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'da gerçekleştirilen...

Tour Of Mersin'in en uzun etabı start aldı

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), ()

MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Mut ilçesinden start aldı.
Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'da gerçekleştirilen açılış törenine Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Start öncesi konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Gökbel, 4 etap halindeki bisiklet turunun 468 kilometrelik pedal çevirmeyle gerçekleşeceğini belirterek, "Bugün 9 ülkeden 14 takım ve 105 sporcuya ulaştık. hem bisiklet sporuna destek hem de kentimiz için güzel bir tanıtım olacak" dedi.
Kaymakam  Akyüz ise, "Alahan, Yerköprü, Kestel ve Sason gibi tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğunu binlerce yıllık tarihe sahip Mut ilçesinde, uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yapmak bizleri onurlandırdı. Bu tür yarışmaların tanıtıma büyük katkı sunacağını biliyorum" diye konuştu.
Daha sonra yarışmaya katılan sporcular için, protokol üyeleri tarafından start verildi. Mut'tan başlayarak Mersin Soli'de bitecek yarışmanın ikinci etabının, 164,4 kilometrelik rota ile en uzun etap olduğu belirtildi.
 

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Halkoyunları ekibinin gösterisi 
- Açılışa katılanlardan genel
- Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu'nun konuşması 
- Belediye Başkanı Nebi Yılmaz'ın konuşması 
- Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel'in konuşması
- Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz'ün konuşması
- Yarışmacılara start verilirken
- Yarışma başlarken
- İzleyenlerden genel görüntü

FOTOĞRAFLI

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