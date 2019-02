Tour of Antalya'nın Kemer etabını Bas Van Der Kooij kazandı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya), 111 kilometrelik Antalya- Kemer- Antalya etabını, Monkey Town - A Block CT Takımından Hollandalı Bas Van Der Kooij 2 saat 30 dakika 12 saniye ile kazandı. Bitiş çizgisine metreler kala yaşanan kaza sonrası bazı sporcular ambulansla hastaneye götürüldü.

Uluslararası Bisiklet Birliği takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak, 'Adrenalin Antalya'da yükseliyor' sloganıyla düzenlenen organizasyona, 21 ülkeden 28 takım, 161 sporcu katıldı. Yarışın ikinci etabında 111 kilometrelik Antalya- Kemer- Antalya etabı koşuldu. Yarışta 161 sporcu ortalama 60 kilometre hızla düz parkurda güneşli ve rüzgarsız havada pedal çevirdi.

Antalya finişine 37 kilometre kala sporcular tempo yükseltti. Finişe metreler kala meydana gelen kazada yaralanan sporcular ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Sporcuların kalabalık şekilde bitiş çizgisine ulaştığı yarışı ilk sırada tamamlayan, 126 numaralı Monkey Town - A Block CT takımından 2 saat 30 dakika 12 saniyeyle Bas Van Der Kooij oldu. İkinciliği Tour of Antalya'nın sponsorlarından Corendon Airlines'ın sponsor olduğu Corendon Circus'tan Roy Jans, üçüncülüğü de Nippo Vini Fantini takımından Giovanni Lonardi elde etti.

Yarış sonunda düzenlenen törende sporculara ödülleri verildi. Yarışta Monkey Town-A Block CT takımından Van Der Kooij, genel klasman birincisinin giydiği magenta ve en iyi sprintin giydiği sarı mayonun sahibi oldu. Dağların kralı olarak bilinen turuncu mayoyu ise Wiggins Lecol takımından James Fouche elde etti. Antik Kentler Forması'nın kazananı Sebastian Ryttersgaard, yeşil formanın sahibi oldu.

Etabı birinci tamamlayan Bas Van Der Kooij, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu etap benim için çok önemliydi. Çok çalıştım iyi sprint attım, güzel yarış oldu. Önde kalmak kolay değildi çok atak oldu ama gruplar tutunamadı. Son sprinte gücümü sakladım. Çok çılgın ve karışık sprint oldu. Kolay bir etap olduğu için herkes kuvvetli geldi ve agresif yarıştı. Kazayı görmedim. Sprint sırasında herkes önde kalmak için birbirine girdi."

Tour of Antalya'ya yarın 91.8 kilometrelik tırmanış yarışı olan Perge-Termessos etabıyla devam edilecek. Bu etapta genel ferdi klasman birinciliğine yükselen Monkey Town -A Block CT takımından Bas Van Der Kooij, magenta renkli formayı giyecek.

