TOSFED yönetimi Bakan Kılıç'ı ziyaret etti

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, başkan vekili Eren Üçlertoprağı, başkan yardımcılıları Recep Tezcan, Hayri Çavuşoğlu, Onur Sürmeli ve Nisa Bozkurt Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı makamında ziyaret ederek yeni dönem projeleri değerlendirdiler.

TOSFED Başkanı Yazıcı, Olağan Genel Kurulu sonrasında göreve gelen yönetim kurulunun bugüne kadar yaptığı faaliyetler ve ileriye dönük projeleri hakkında Bakan Kılıç'a bilgiler verdi.

Ayrıca önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek olan ulusal ve uluslararası projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, otomobil sporlarına ve sporculara destek ilgili detaylar da görüşüldü.

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL / (fotoğraflı)