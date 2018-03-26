Torunlar Atletizm'de coşkulu start

İZMİR, ()

KARŞIYAKA Rotary Kulübü tarafından yıllardır geleneksel olarak düzenlenen Torunlar Atletizm Yarışması, 33. kez start aldı. Atletizm Federasyonu, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Ali Pehlivanoğlu'nun desteğiyle düzenlenen organizasyona 2 bin küçük sporcu kayıt yaptırdı. Seha Aksoy Atletizm Pisti'ndeki organizasyonda çocuklar yarışırken anne babaları tribünlerden onları alkış yağmuruna tuttu.

Açılışta Karşıyaka Belediye Bandosu eşliğindeki kortej yürüyüşünün ardından 7-13 yaş arası öğrenciler, yeni rekorlar için piste çıktı. Karşıyaka Rotary Kulübü Başkanı Gaye Berköz, daha önce sporla tanışmayan çocuklar için yarışmanın büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Gördük ki İzmir'in çocukları bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. İlk gün 2 bin sporcu kayıt yaptırdı. İkinci gün bu sayısının yine binin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Böylece yarışma tarihinin de rekorunu kırmış olacağız" diye konuştu.

Gazeteci Şevket Özçelik'in 1980 Moskova Olimpiyatları'ndan esinlenerek projelendirdiği Torunlar Atletizm Yarışması'nın 1985 yılından beri aralıksız olarak devam ettiğini ifade eden ve Türkiye ile dünyanın sayılı uzun soluklu spor organizasyonu olduğunu söyleyen Berköz, "Biz çocuklarımızın sporla iç içe olmasını, kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını istiyoruz. Bu yüzden yarışmayı çok önemsiyoruz. Aynı şekilde bunu İzmir de önemsiyor. Herkes katkı veriyor. Hedefler aynı olunca yarışmanın ömrü de uzun oluyor" dedi.

BÜYÜK ÖDÜL UZAY KAMPI

33. Torunlar Atletizm Yarışları'nın 10 Nisan'daki finallerinde 360 sporcu madalya alacak. Kategorilerinde ilk sırayı elde eden 4 kız, 4 erkek atlet, ESBAŞ Uzay Kampı'nda bir gün geçirecek. Ayrıca başarılı iki öğrenci de Karşıyaka Rotary Kulübü tarafından öğrenci bursu ile bir yıl boyunca desteklenecek. En başarılı üç takımın öğretmenleri de yine çeşitli ödüllerin sahibi olacak. Organizasyonda 7-13 yaş grubundaki sporcular, 40, 50, 60, 75, 100, 800 ve bin metre yarışları, uzun atlama, yüksek atlama, fırlatma topu, gülle atma, cirit atma kategorilerinde kıyasıya mücadele ediyor.

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