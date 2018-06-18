Toroslar Belediyesi'nin bocce takımı, Süper Lig 2’ncisi oldu

Mustafa ERCAN / MERSİN,() - MERSİN'de Toroslar Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde yer alan Bocce Takımı, Türkiye Bocce 1’inci Ligi 2017-2018 sezonun ikincisi oldu.

Son 3 yıldır Süper Lig’de kürsüden inmeyen Toroslar Belediyesi Boce Takımı, hem liglerde hem de milli takıma oyuncu kazandırma hususunda Türkiye’de lider olmaya devam ediyor. Süper Lig’i 2’nci sırada tamamlayarak bu yıl da başarılarına yenisini ekleyen Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, kupa ve madalyaları ile birlikte Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’ya ziyarette bulundu.

Toroslar Belediyesi Spor Kulübü ve Bocce Milli Takım Antrenörü Niyazi Kutlay’ın da eşlik ettiği ziyarette, Başkan Tuna’ya spora ve sporcuya sunduğu desteklerinden dolayı teşekkür eden sporcular, bocce sporunda kendilerini kanıtlama fırsatı buldukları için mutluluk duyduklarını da ifade etti.

Ziyaret sırasında konuşan Antrenör Kutlay, Bocce sporunda milli takıma en fazla sporcu yetiştiren takım olduklarına belirterek, "Bocce’nin 3 disiplininde de farklı oyuncular yetiştirerek bu branşta fark yarattığımıza inanıyoruz. Kulübümüz, 12-15 Temmuz tarihlerinde Ankara’da, 18-20 Temmuz tarihlerinde de Samsun’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonalarında milli takıma oyuncu verme yarışlarında tekrar sahalarda olacak. Bu şampiyonadan da başarıyla ve en iyi sonuçla döneceğimize söz veriyoruz" dedi.

Yetenekleri ile Mersin’de ve Türkiye’de bu sporda en iyisi olduklarını kanıtladıkları için antrenör Niyazi Kutlay’ın tebrik eden Başkan Tuna ise "Sporcularımız, bugüne kadar katıldıkları ulusal ve Uluslararası şampiyonalarda kentimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ettiler. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, 'Ben sporcunun; zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü en güzel şekilde yansıtan güzel ahlaklı ve şahsiyetli sporcularımıza teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda milli takıma gönderdiğimiz sporcularımızla birlikte önümüzdeki ay milli takım seçmelerine katılacak olan Bocce takımımızın milli takım kadrosunu oluşturacağına inanıyoruz. Eğitim ve spor hayatlarında başarılarının devamını diliyorum. Allah, yollarını ve bahtlarını açık eylesin" dedi.

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