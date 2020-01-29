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Toroslar Belediyesi Bocce Takımı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde
SPOR 29.01.2020, 14:07
MERSİN'de Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, İtalya'da yapılacak Raffa Kulüplerarası Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek.
Ankara'da yapılan Bocce 1'inci Ligi Raffa Etabında, 15 maçın 14’ünde galip gelerek ilk etabı birincilikle tamamlayan Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, bu başarısıyla Toroslar’ı bir kez daha gururlandırdı. İlk kez İtalya'da yapılacak olan Raffa Kulüplerarası Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil etmeye hak kazanan takımın antrenörü Niyazi Kutlay, “Elde ettiğimiz başarılar emeğin, disiplinli çalışmanın ve özverinin eseridir. Tamamen gönülden sevdik ve başarıyı yakaladık. Bu anlayışla çalışmaya devam ederek, daha nice başarılar elde edeceğimize inanıyoruz” dedi.
Toroslar'ı bir spor merkezi haline getirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “2-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Dünya Büyükler Bocce Şampiyonası ile Dünya Kadınlar Bocce Kupası’na ilçemizde ev sahipliği yaparak Türk sporuna yakışır bir organizasyonun altına imza attık. Bocce’de Türkiye'nin en iyisi olduğumuzu başarılı sonuçlara imza atarak gösterdik. Şimdi de takımımız, ilk kez İtalya'da yapılacak olan Raffa Kulüplerarası Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi, Toroslarımızı temsil etmeye hak kazandı. Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.
Ankara'da yapılan Bocce 1'inci Ligi Raffa Etabında, 15 maçın 14’ünde galip gelerek ilk etabı birincilikle tamamlayan Toroslar Belediyesi Bocce Takımı, bu başarısıyla Toroslar’ı bir kez daha gururlandırdı. İlk kez İtalya'da yapılacak olan Raffa Kulüplerarası Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil etmeye hak kazanan takımın antrenörü Niyazi Kutlay, “Elde ettiğimiz başarılar emeğin, disiplinli çalışmanın ve özverinin eseridir. Tamamen gönülden sevdik ve başarıyı yakaladık. Bu anlayışla çalışmaya devam ederek, daha nice başarılar elde edeceğimize inanıyoruz” dedi.
Toroslar'ı bir spor merkezi haline getirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “2-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Dünya Büyükler Bocce Şampiyonası ile Dünya Kadınlar Bocce Kupası’na ilçemizde ev sahipliği yaparak Türk sporuna yakışır bir organizasyonun altına imza attık. Bocce’de Türkiye'nin en iyisi olduğumuzu başarılı sonuçlara imza atarak gösterdik. Şimdi de takımımız, ilk kez İtalya'da yapılacak olan Raffa Kulüplerarası Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi, Toroslarımızı temsil etmeye hak kazandı. Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.
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