Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne
Spor Toto Süper Lig'de saat 19.00'da başlayan AYTEMİZ ALANYASPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR ve GAZİANTEPSPOR-GALATASARAY müsabakası ile Antalya'da saat 19.00'da SPOR TOTO 3'ÜNCÜ LİGİ PLAY OFF maçı ALTAY-KOCAELİSPOR karşılaşması dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler
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SPOR TOTO
SÜPER LİG
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19.00 AYTEMİZ ALANYASPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR
19.00 GAZİANTEPSPOR-GALATASARAY
1'NCİ LİGİ
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GÖZTEPE-SAMSUNSPOR :4-1
EVKUR YENİ MALATYASPOR-BOLUSPOR :1-1
ADANA DEMİRSPOR-SİVASSPOR :1-1
MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR :2-0
ELAZIĞSPOR-BALIKESİRSPOR :5-1
ESKİŞEHİRSPOR-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR :2-2
GİRESUNSPOR-DENİZLİSPOR :1-0
BANDIRMASPOR-MERSİN İDMANYURDU :3-0
SPOR TOTO 3'ÜNCÜ LİGİ PLAY OFF MÜSABAKASI - FİNAL (ANTALYA)
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19.00 ALTAY-KOCAELİSPOR :