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Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne Spor Toto Süper Lig'de saat 19.00'da başlayan AYTEMİZ ALANYASPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR ve GAZİANTEPSPOR-GALATASARAY müsabakası ile Antalya'da saat 19.00'da SPOR TOTO 3'ÜNCÜ LİGİ PLAY OFF maçı ALTAY-KOCAELİSPOR...

Toplu Sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne

Spor Toto Süper Lig'de saat 19.00'da başlayan AYTEMİZ ALANYASPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR ve GAZİANTEPSPOR-GALATASARAY müsabakası ile Antalya'da saat 19.00'da SPOR TOTO 3'ÜNCÜ LİGİ PLAY OFF maçı ALTAY-KOCAELİSPOR karşılaşması dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler


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SPOR TOTO
SÜPER LİG
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           19.00 AYTEMİZ ALANYASPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR
           19.00 GAZİANTEPSPOR-GALATASARAY

1'NCİ LİGİ
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GÖZTEPE-SAMSUNSPOR                                                            :4-1
EVKUR YENİ MALATYASPOR-BOLUSPOR                                 :1-1
ADANA DEMİRSPOR-SİVASSPOR                                               :1-1
MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR                                                 :2-0
ELAZIĞSPOR-BALIKESİRSPOR                                                    :5-1
ESKİŞEHİRSPOR-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR :2-2
GİRESUNSPOR-DENİZLİSPOR                                                      :1-0
BANDIRMASPOR-MERSİN İDMANYURDU                                    :3-0

SPOR TOTO 3'ÜNCÜ LİGİ PLAY OFF MÜSABAKASI - FİNAL (ANTALYA)
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          19.00 ALTAY-KOCAELİSPOR                                                        :

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