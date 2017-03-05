Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayan MANİSASPOR-BANDIRMASPOR ve SPOR TOTO SÜPER LİG'de saat 19.00 oynanacak KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA müsabakaları dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler
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SPOR TOTO
SÜPER LİG
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ADANASPOR-ATİKER KONYASPOR :0-1
19.00 KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA :
1'NCİ LİGİ
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DENİZLİSPOR-SAMSUNSPOR :0-1
BALIKESİRSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR :2-2
18.30 MANİSASPOR-BANDIRMASPOR :
2'NCİ LİG
BEYAZ GRUP
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OFSPOR-SİVAS BELEDİYESPOR :1-1
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-KOCAELİ BİRLİKSPOR :0-1
FETHİYEESPOR-KANRAMANMARAŞSPOR :1-1
BUCASPOR-PENDİKSPOR :3-1
2'NCİ LİG
KIRMIZI GRUP
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HATAYSPOR-TOKATSPOR :1-1
KIRKLARELİSPOR-İNEGÖLSPOR :0-0
KASTAMONUSPOR 1966-KARŞIYAKA :1-0
MENEMEN BELEDİYESPOR-1461 TRABZON :2-2
AYDINSPOR 1923-GÜMÜŞHANESPOR :0-4
3'ÜNCÜ LİGİ 1'İNCİ GRUP
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BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE-KOCAELİSPOR :0-2
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR :0-1
ERZİN BELEDİYESPOR-KOZAN BELEDİYESPOR :2-2
CİZRESPOR-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR :0-3
TEKİRDAĞSPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR :1-2
KARACABEY BİRLİKSPOR-KARTALSPOR :2-0
KÜTAHYASPOR-ALTAY :1-1
MANAVGATSPOR- ÇORUM BELEDİYESPOR :0-1
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP
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PAZARSPOR-DÜZCESPOR :0-0
YOMRASPOR-YEŞİL BURSASPOR :1-0
ERBAASPOR-KIRIKHANSPOR :0-0
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-SİLİVRİSPOR :1-1
DARDANELSPOR-ÇATALCASPOR :2-0
TİRESPOR 1922-TÜRK METAL KIRIKKALESPOR :1-1
DERİNCESPOR-KEMERSPOR 2003 :0-3
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-DERSİMSPOR :1-0
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP
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ORDUSPOR-AFJET AFYONSPOR :0-0
12 BİNGÖLSPOR-MALTEPE :1-0
ELAZİZ BELEDİYESPOR-MUĞLASPOR :1-1
DİYARBEKİRSPOR-BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR :2-0
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-SAKARYASPOR :2-3
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-PAYASSPOR :1-1
ORHANGAZİSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR :0-1
TARSUS İDMANYURDU-BERGAMA BELEDİYESPOR :1-1