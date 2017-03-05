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Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayan MANİSASPOR-BANDIRMASPOR ve SPOR TOTO SÜPER LİG'de saat 19.00 oynanacak KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA müsabakaları dışındaki TOPLU SONUÇLAR...

Toplu Sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayan MANİSASPOR-BANDIRMASPOR ve SPOR TOTO SÜPER LİG'de saat 19.00 oynanacak KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA müsabakaları dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler


------------------------------------------------------------------------
SPOR TOTO
SÜPER LİG
------------
ADANASPOR-ATİKER KONYASPOR                                         :0-1
                19.00 KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA                                          :

1'NCİ LİGİ
------------
DENİZLİSPOR-SAMSUNSPOR                                                :0-1
BALIKESİRSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR                         :2-2
                18.30 MANİSASPOR-BANDIRMASPOR                                    :

2'NCİ LİG
BEYAZ GRUP
--------------
OFSPOR-SİVAS BELEDİYESPOR                                              :1-1
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-KOCAELİ BİRLİKSPOR :0-1
FETHİYEESPOR-KANRAMANMARAŞSPOR                                 :1-1
BUCASPOR-PENDİKSPOR                                                       :3-1

2'NCİ LİG
KIRMIZI GRUP
----------------
HATAYSPOR-TOKATSPOR                                                      :1-1
KIRKLARELİSPOR-İNEGÖLSPOR                                             :0-0
KASTAMONUSPOR 1966-KARŞIYAKA                                      :1-0
MENEMEN BELEDİYESPOR-1461 TRABZON                              :2-2
AYDINSPOR 1923-GÜMÜŞHANESPOR                                      :0-4

3'ÜNCÜ LİGİ 1'İNCİ GRUP   
-----------------------------
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE-KOCAELİSPOR                            :0-2
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR           :0-1
ERZİN BELEDİYESPOR-KOZAN BELEDİYESPOR                        :2-2
CİZRESPOR-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR                               :0-3
TEKİRDAĞSPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR                         :1-2
KARACABEY BİRLİKSPOR-KARTALSPOR                                   :2-0
KÜTAHYASPOR-ALTAY                                                            :1-1
MANAVGATSPOR- ÇORUM BELEDİYESPOR                                :0-1

SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP
----------------------------
PAZARSPOR-DÜZCESPOR                                                       :0-0
YOMRASPOR-YEŞİL BURSASPOR                                             :1-0
ERBAASPOR-KIRIKHANSPOR                                                  :0-0
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-SİLİVRİSPOR                 :1-1
DARDANELSPOR-ÇATALCASPOR                                              :2-0
TİRESPOR 1922-TÜRK METAL KIRIKKALESPOR                         :1-1
DERİNCESPOR-KEMERSPOR 2003                                            :0-3
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-DERSİMSPOR                   :1-0

SPOR TOTO 
3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP
------------------------------
ORDUSPOR-AFJET AFYONSPOR                                               :0-0
12 BİNGÖLSPOR-MALTEPE                                                     :1-0
ELAZİZ BELEDİYESPOR-MUĞLASPOR                                      :1-1
DİYARBEKİRSPOR-BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR                  :2-0
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-SAKARYASPOR                               :2-3
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-PAYASSPOR                 :1-1
ORHANGAZİSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR                     :0-1
TARSUS İDMANYURDU-BERGAMA BELEDİYESPOR                   :1-1

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