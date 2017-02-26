Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne
Spor Toto Süper Lig'de saat 19.00'da başlayacak GAZİANTEPSPOR-FENERBAHÇE müsabakası dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler
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SÜPER LİG
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KARDEMİR KARABÜKSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ :1-0
19.00 GAZİANTEPSPOR-FENERBAHÇE :
1'İNCİ LİG
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SAMSUNSPOR-BOLUSPOR :3-0
SİVASSPOR-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR :1-0
ESKİŞEHİRSPOR-ÜMRANİYESPOR :0-0
SPOR TOTO 2'NCİ LİGİ
BEYAZ GRUP
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KAHRAMANMARAŞSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ :2-2
AMED SPORTİF-ANADOLU ÜSKÜDAR :3-1
SİVAS BELEDİYESPOR-BUCASPOR :2-0
NAZİLLİ BELEDİYESPOR-TEPECİKSPOR :2-0
KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR :1-0
KOCAELİ BİRLİKSPOR-OFSPOR :0-1
SPOR TOTO 2'NCİ LİGİ
KIRMIZI GRUP
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GÜMÜŞHANESPOR-HATAYSPOR :0-1
1461 TRABZON-KASTAMONUSPOR 1966 :1-1
TOKATSPOR-KAYSERİ ERCİYESSPOR :3-1
KARŞIYAKA-KIRKLARELİSPOR :2-1
NİĞDE BELEDİYESPOR-ANKARAGÜCÜ :0-1
İNEGÖLSPOR-AYDINSPOR 1923 :1-1
3'ÜNCÜ LİG
1'İNCİ GRUP
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ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-GÖLCÜKSPOR :0-0
KOZAN BELEDİYESPOR-CİZRESPOR :1-0
KIZILCABÖLÜKSPOR-ERZİN BELEDİYESPOR :2-1
KOCAELİSPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR :1-1
ÇORUM BELEDİYESPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR :2-1
3'ÜNCÜ LİG
2'NCİ GRUP
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BATMAN PETROLSPOR-TİRE 1922 :0-1
KIRIKHANSPOR-PAZARSPOR :0-0
DERSİMSPOR-YOMRASPOR :1-0
YEŞİL BURSA-DARDANELSPOR :1-0
TÜRK METAL KIRIKKALESPOR-ERBAASPOR :1-1
DÜZCESPOR-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR :2-3
KEMERSPOR 2003-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR :0-0
3'ÜNCÜ LİG
3'ÜNCÜ GRUP
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PAYASSPOR-DARICA GENÇLEBİRLİĞİ :0-2
SAKARYASPOR-ELAZİZ BELEDİYESPOR :4-0
AFJET AFYONSOR-ORHANGAZİSPOR :4-1
BERGAMA BELEDİYESPOR-DİYARBEKİRSPOR :1-4
MUĞLASPOR-12 BİNGÖSPOR :2-0