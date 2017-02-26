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Toplu Sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne Spor Toto Süper Lig'de saat 19.00'da başlayacak GAZİANTEPSPOR-FENERBAHÇE müsabakası dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler ----------------------------------------------------------------------------- SÜPER...

Toplu Sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne

Spor Toto Süper Lig'de saat 19.00'da başlayacak GAZİANTEPSPOR-FENERBAHÇE müsabakası dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler


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SÜPER LİG
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KARDEMİR KARABÜKSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ                            :1-0
               19.00 GAZİANTEPSPOR-FENERBAHÇE                                :

1'İNCİ LİG
-----------
SAMSUNSPOR-BOLUSPOR                                                       :3-0
SİVASSPOR-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR               :1-0
ESKİŞEHİRSPOR-ÜMRANİYESPOR                                            :0-0

SPOR TOTO 2'NCİ LİGİ
BEYAZ GRUP
-------------------------
KAHRAMANMARAŞSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ                                 :2-2
AMED SPORTİF-ANADOLU ÜSKÜDAR                                        :3-1
SİVAS BELEDİYESPOR-BUCASPOR                                            :2-0
NAZİLLİ BELEDİYESPOR-TEPECİKSPOR                                     :2-0
KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR     :1-0
KOCAELİ BİRLİKSPOR-OFSPOR                                                 :0-1

SPOR TOTO 2'NCİ LİGİ
KIRMIZI GRUP
-------------------------
GÜMÜŞHANESPOR-HATAYSPOR                                              :0-1
1461 TRABZON-KASTAMONUSPOR 1966                                 :1-1
TOKATSPOR-KAYSERİ ERCİYESSPOR                                       :3-1
KARŞIYAKA-KIRKLARELİSPOR                                                 :2-1
NİĞDE BELEDİYESPOR-ANKARAGÜCÜ                                      :0-1
İNEGÖLSPOR-AYDINSPOR 1923                                              :1-1

3'ÜNCÜ LİG
1'İNCİ GRUP
---------------
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-GÖLCÜKSPOR                             :0-0
KOZAN BELEDİYESPOR-CİZRESPOR                                         :1-0
KIZILCABÖLÜKSPOR-ERZİN BELEDİYESPOR                             :2-1
KOCAELİSPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR                                  :1-1
ÇORUM BELEDİYESPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR        :2-1

3'ÜNCÜ LİG
2'NCİ GRUP
-------------
BATMAN PETROLSPOR-TİRE 1922                                             :0-1
KIRIKHANSPOR-PAZARSPOR                                                    :0-0
DERSİMSPOR-YOMRASPOR                                                      :1-0
YEŞİL BURSA-DARDANELSPOR                                                 :1-0
TÜRK METAL KIRIKKALESPOR-ERBAASPOR                               :1-1
DÜZCESPOR-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR                     :2-3
KEMERSPOR 2003-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR           :0-0

3'ÜNCÜ LİG
3'ÜNCÜ GRUP
---------------
PAYASSPOR-DARICA GENÇLEBİRLİĞİ                                      :0-2
SAKARYASPOR-ELAZİZ BELEDİYESPOR                                    :4-0
AFJET AFYONSOR-ORHANGAZİSPOR                                        :4-1
BERGAMA BELEDİYESPOR-DİYARBEKİRSPOR                            :1-4
MUĞLASPOR-12 BİNGÖSPOR                                                   :2-0

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