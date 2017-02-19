Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayacak BALIKESİRSPOR-BANDIRMASPOR karşılaşması dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler
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SPOR TOTO
SÜPER LİG
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ADANASPOR-OSMANLISPOR :1-5
1'NCİ LİGİ
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BOLUSPOR-ÜMRANİYESPOR :1-0
16.00 ELAZIĞSPOR-ESKİŞEHİRSOR :0-0
18.30 BALIKESİRSPOR-BANDIRMASPOR :
2'NCİ LİG
BEYAZ GRUP
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-OFSPOR :2-1
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-AMED SPORTİF :3-2
FETHİYESPOR-PENDİK :0-2
BUCASPOR-KOCAELİ BİRLİKSPOR :2-2
2'NCİ LİG
KIRMIZI GRUP
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HATAYSPOR-İNEGÖLSPOR :1-0
1461 TRABZON-ETİMESGUT BELEDİYESPOR :0-0
MENEMEN BELEDİYESPOR-EYÜP :1-2
KAYSERİ ERCİYESSPOR-GÜMÜŞHANESPOR :0-7
AYDINSPOR 1923-KARŞIYAKA :1-1
KASTAMONUSPOR 1966-KIRKLARELİSPOR :5-1
3'ÜNCÜ LİGİ 1'İNCİ GRUP
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VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-ALTAY :2-2
ERZİN BELEDİYESPOR-ÇORUM BELEDİYESPOR :1-0
CİZRESPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR :1-0
TEKİRDAĞSPOR-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR :1-1
GÖLCÜKSPOR-BEYLERBEYİ :2-1
KARACABEY BİRLİKSPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE :1-3
KÜTAHYASPOR-KOCAELİSPOR :1-2
MANAVGATSPOR-KARTAL :2-2
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP
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YOMRASPOR-DARDANELSPOR :0-0
DERSİMSPOR-DÜZCESPOR :2-1
ERBAASPOR-BATMAN PETROLSPOR :1-0
DERİNCESPOR-YEŞİL BURSASPOR :2-1
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-KIRIKHANSPOR :2-0
TİRESPOR 1922-SİLİVRİSPOR :3-1
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-ÇATALCASPOR :1-1
SOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP
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ORDUSPOR-BERGAMA BELEDİYESPOR :1-1
DİYARBEKİRSPOR-ANKARA ADLİYESPOR :2-1
TARSUS İDMANYURDU-MALTEPE :2-3
SAKARYASPOR-PAYASSPOR :2-0
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR :2-1
ORHANGAZİSPOR-DÜZYURTSPOR :0-1
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR :1-1