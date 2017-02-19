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Toplu sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayacak BALIKESİRSPOR-BANDIRMASPOR karşılaşması dışındaki TOPLU  SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler ---------------------------------------------------------------------------- SPOR...

Toplu sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayacak BALIKESİRSPOR-BANDIRMASPOR karşılaşması dışındaki TOPLU  SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler


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SPOR TOTO
SÜPER LİG
------------
ADANASPOR-OSMANLISPOR                                              :1-5

1'NCİ LİGİ
------------
BOLUSPOR-ÜMRANİYESPOR                                               :1-0
16.00 ELAZIĞSPOR-ESKİŞEHİRSOR                                    :0-0
              18.30 BALIKESİRSPOR-BANDIRMASPOR                              :

2'NCİ LİG
BEYAZ GRUP
--------------
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-OFSPOR                :2-1
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-AMED SPORTİF                         :3-2
FETHİYESPOR-PENDİK                                                      :0-2
BUCASPOR-KOCAELİ BİRLİKSPOR                                      :2-2

2'NCİ LİG
KIRMIZI GRUP
----------------
HATAYSPOR-İNEGÖLSPOR                                              :1-0
1461 TRABZON-ETİMESGUT BELEDİYESPOR                     :0-0
MENEMEN BELEDİYESPOR-EYÜP                                      :1-2
KAYSERİ ERCİYESSPOR-GÜMÜŞHANESPOR                      :0-7
AYDINSPOR 1923-KARŞIYAKA                                         :1-1
KASTAMONUSPOR 1966-KIRKLARELİSPOR                       :5-1

3'ÜNCÜ LİGİ 1'İNCİ GRUP
-----------------------------
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-ALTAY                         :2-2
ERZİN BELEDİYESPOR-ÇORUM BELEDİYESPOR                 :1-0
CİZRESPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR                                    :1-0
TEKİRDAĞSPOR-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR                 :1-1
GÖLCÜKSPOR-BEYLERBEYİ                                            :2-1
KARACABEY BİRLİKSPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE     :1-3
KÜTAHYASPOR-KOCAELİSPOR                                        :1-2
MANAVGATSPOR-KARTAL                                               :2-2

SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP
----------------------------
YOMRASPOR-DARDANELSPOR                                         :0-0
DERSİMSPOR-DÜZCESPOR                                              :2-1
ERBAASPOR-BATMAN PETROLSPOR                                  :1-0
DERİNCESPOR-YEŞİL BURSASPOR                                    :2-1
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-KIRIKHANSPOR         :2-0
TİRESPOR 1922-SİLİVRİSPOR                                           :3-1
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-ÇATALCASPOR         :1-1

 SOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP
------------------------------
ORDUSPOR-BERGAMA BELEDİYESPOR                                :1-1
DİYARBEKİRSPOR-ANKARA ADLİYESPOR                             :2-1
TARSUS İDMANYURDU-MALTEPE                                        :2-3
SAKARYASPOR-PAYASSPOR                                               :2-0
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR      :2-1
ORHANGAZİSPOR-DÜZYURTSPOR                                       :0-1
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR    :1-1

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