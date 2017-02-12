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Toplu Sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne Türkiye 1'inci Ligi'nde saat 18.30 başlayacak ADANA DEMİRSPOR-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR müsabakası dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler --------------------------------------------------------------------------- SPOR...

Toplu Sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne

Türkiye 1'inci Ligi'nde saat 18.30 başlayacak ADANA DEMİRSPOR-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR müsabakası dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler


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SPOR TOTO
SÜPER LİG
-------------
AKHİSAR BELEDİYESPOR-ÇAYKUR RİZESPOR                              :1-0
ATİKER KONYASPOR-ANTALYASPOR                                           :1-1

1'İNCİ LİGİ
-------------
BANDIRMASPOR-ALTINORDU                                                     :2-3
SİVASSPOR-SAMSUNSPOR                                                         :2-1
GİRESUNSPOR-ŞANLIURFASPOR                                                 :3-1
                18:30 ADANA DEMİRSPOR-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:

2'NCİ LİG
BEYAZ GRUP
---------------
OFSPOR-BUCASPOR                                                                  :0-2
KAHRAMANMRAŞSPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR                       :0-0
AMED SPORTİF-TEPECİKSPOR                                                    :2-1
KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR-İSTANBULSPOR                      :0-2
KOCAELİ BİRLİKSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK                                :0-0
NAZİLLİ BELEDİYESPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR  :0-4

2'NCİ LİG
KIRMIZI GRUP
----------------
GÜMÜŞHANESPOR-ANKARAGÜCÜ                                              :2-1
TOKATSPOR-TUZLASPOR                                                          :0-1
NİĞDE BELEDİYESPOR-BUGSAŞSPOR                                        :0-0
İNEGÖLSPOR-KAYSERİ ERCİYESSPOR                                       :3-0
KIRKLARELİSPOR-AYDINSPOR 1923                                          :0-1
KARŞIYAKA-HATAYSPOR                                                          :0-3

SPOR TOTO   
3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP
----------------------------
BATMAN PETROLSPOR-PAZARSPOR                                              :1-0
KIRIKHANSPOR-DERSİMSPOR                                                      :3-1
TÜRK METAL KIRIKKALESPOR-BODRUM BELEDİYE BODRUMSPOR   :1-3
DARDANELSPOR-DERİNCESPOR                                                   :5-1
YEŞİL BURSASPOR-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR              :1-1
DÜZCESPOR-YOMRASPOR                                                           :0-0
KEMERSPOR 2003-TİRESPOR 1922                                              :1-0

SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP
------------------------------
12 BİNGÖLSPOR-BAYRAMPAŞA                                                   :2-2
PAYASSPOR-ELAZİZ BELEDİYESPOR                                            :1-1
BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR-DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE :2-1
AFJET AFYONSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ                              :1-0
BERGAMA BELEDİYESPOR-ORHANGAZİSPOR                               :0-2
MUĞLASPOR-TARSUS İDMANYURDU                                           :1-1

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