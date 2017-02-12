Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne
Türkiye 1'inci Ligi'nde saat 18.30 başlayacak ADANA DEMİRSPOR-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR müsabakası dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler
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SPOR TOTO
SÜPER LİG
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AKHİSAR BELEDİYESPOR-ÇAYKUR RİZESPOR :1-0
ATİKER KONYASPOR-ANTALYASPOR :1-1
1'İNCİ LİGİ
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BANDIRMASPOR-ALTINORDU :2-3
SİVASSPOR-SAMSUNSPOR :2-1
GİRESUNSPOR-ŞANLIURFASPOR :3-1
18:30 ADANA DEMİRSPOR-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:
2'NCİ LİG
BEYAZ GRUP
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OFSPOR-BUCASPOR :0-2
KAHRAMANMRAŞSPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR :0-0
AMED SPORTİF-TEPECİKSPOR :2-1
KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR-İSTANBULSPOR :0-2
KOCAELİ BİRLİKSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK :0-0
NAZİLLİ BELEDİYESPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR :0-4
2'NCİ LİG
KIRMIZI GRUP
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GÜMÜŞHANESPOR-ANKARAGÜCÜ :2-1
TOKATSPOR-TUZLASPOR :0-1
NİĞDE BELEDİYESPOR-BUGSAŞSPOR :0-0
İNEGÖLSPOR-KAYSERİ ERCİYESSPOR :3-0
KIRKLARELİSPOR-AYDINSPOR 1923 :0-1
KARŞIYAKA-HATAYSPOR :0-3
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP
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BATMAN PETROLSPOR-PAZARSPOR :1-0
KIRIKHANSPOR-DERSİMSPOR :3-1
TÜRK METAL KIRIKKALESPOR-BODRUM BELEDİYE BODRUMSPOR :1-3
DARDANELSPOR-DERİNCESPOR :5-1
YEŞİL BURSASPOR-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR :1-1
DÜZCESPOR-YOMRASPOR :0-0
KEMERSPOR 2003-TİRESPOR 1922 :1-0
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP
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12 BİNGÖLSPOR-BAYRAMPAŞA :2-2
PAYASSPOR-ELAZİZ BELEDİYESPOR :1-1
BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR-DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE :2-1
AFJET AFYONSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ :1-0
BERGAMA BELEDİYESPOR-ORHANGAZİSPOR :0-2
MUĞLASPOR-TARSUS İDMANYURDU :1-1