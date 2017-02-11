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Toplu Sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayan MERSİN İDMANYURDU-BOLUSPOR ve Süper Lig'de saat 19.00'da oynanacak BURSASPOR-FENERBAHÇE müsabakası dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda...

Toplu Sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayan MERSİN İDMANYURDU-BOLUSPOR ve Süper Lig'de saat 19.00'da oynanacak BURSASPOR-FENERBAHÇE müsabakası dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler


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SPOR TOTO
SÜPER LİG
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AYTEMİZ ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ          :3-0
                                   19.00 BURSASPOR-FENERBAHÇE:  

1'NCİ LİGİ
-----------
16.00 ESKİŞEHİRSPOR-MANİSASPOR                :1-5   
                            18.30 MERSİN İDMANYURDU-BOLUSPOR           :

SPOR TOTO 2'NCİ LİGİ
BEYAZ GRUP
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SİVAS BELEDİYESPOR-FETHİYESPOR                 :2-1

SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 1'İNCİ GRUP
----------------------------
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-KOCAELİSPOR                  :2-1
ERZİN BELEDİYESPOR-KARTAL                                            :0-1
CİZRESPOR-ALTAY                                                             :0-3
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR   :2-1
KÜTAHYASPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR                             :2-1
MANAVGATSPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE                     :1-1
TEKİRDAĞSPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR                                  :0-0
GÖLCÜKSPOR-KOZAN BELEDİYESPOR                                 :0-0

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