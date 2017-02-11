Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayan MERSİN İDMANYURDU-BOLUSPOR ve Süper Lig'de saat 19.00'da oynanacak BURSASPOR-FENERBAHÇE müsabakası dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler
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SPOR TOTO
SÜPER LİG
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AYTEMİZ ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ :3-0
19.00 BURSASPOR-FENERBAHÇE:
1'NCİ LİGİ
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16.00 ESKİŞEHİRSPOR-MANİSASPOR :1-5
18.30 MERSİN İDMANYURDU-BOLUSPOR :
SPOR TOTO 2'NCİ LİGİ
BEYAZ GRUP
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SİVAS BELEDİYESPOR-FETHİYESPOR :2-1
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 1'İNCİ GRUP
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VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-KOCAELİSPOR :2-1
ERZİN BELEDİYESPOR-KARTAL :0-1
CİZRESPOR-ALTAY :0-3
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR :2-1
KÜTAHYASPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR :2-1
MANAVGATSPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE :1-1
TEKİRDAĞSPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR :0-0
GÖLCÜKSPOR-KOZAN BELEDİYESPOR :0-0