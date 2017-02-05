Toplu Sonuçlar

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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AKHİSAR BELEDİYESPOR-GÜMÜŞHANESPOR :3-1
ATİKER KONYASPOR-ÜMRANİYESPOR :2-1 (Uzatmada)
2'NCİ LİG
BEYAZ GRUP
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FETHİYESPOR-KOCAELİ BİRLİKSPOR :1-2
NAZİLLİ BELEDİYESPOR-KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR :2-0
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-HACETTEPE :0-0
2'NCİ LİG
KIRMIZI GRUP
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HATAYSPOR-KIRKLARELİSPOR :1-0
1461 TRABZON-SARIYER :0-2
KASTAMONUSPOR 1966-AYDINSPOR 1923 :2-1
KAYSERİ ERCİYESSPOR-KARŞIYAKA :0-6
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 1'İNCİ GRUP
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BAYBURT ÖZEL İDARE-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR :1-0
KARACABEY BİRLİKSPOR-MANAVGATSPOR :4-0
KOZAN BELEDİYESPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR :1-0
KIZILCABÖLÜKSPOR-GÖLCÜKSPOR :1-0
ÇORUM BELEDİYESPOR-TEKİRDAĞSPOR :1-0
ALTAY-ANKARA DEMİRSPOR :1-1
KOCAELİSPOR-ERZİN BELEDİYESPOR :4-0
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP
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PAZARSPOR-SİLİVRİSPOR :1-1
YOMRASPOR-DERİNCESPOR :(Kardan Yarına Ertelendi)
ERBAASPOR-KEMERSPOR 2003 :1-1
DERSİMSPOR-TÜRK METAL KIRIKKALESPOR :2-0
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-BATMAN PETROLSPOR :2-1
TİRE 1922-ÇATALCASPOR :1-0
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-DARDANELSPOR :5-1
DÜZCESPOR-KIRIKHANSPOR :1-1
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP
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DİYARBEKİRSPOR-MUĞLASPOR :2-1
PAYASSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR :1-1
ORDUSPOR-MALTEPE :1-2
ELAZİZ BELEDİYESPOR-BAYRAMPAŞA :2-2
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR :3-2
SAKARYASPOR-AFJET AFYONSPOR :1-2
ORHANGAZİSPOR-ANKARA ADLİYESPOR :6-2
TARSUS İDMANYURDU-12 BİNGÖLSPOR :1-1
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-BERGAMA BELEDİYESPOR :0-1