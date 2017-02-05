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Toplu Sonuçlar

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ---------------------------- AKHİSAR BELEDİYESPOR-GÜMÜŞHANESPOR                                :3-1 ATİKER...

Toplu Sonuçlar

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
----------------------------
AKHİSAR BELEDİYESPOR-GÜMÜŞHANESPOR                                :3-1
ATİKER KONYASPOR-ÜMRANİYESPOR                                          :2-1 (Uzatmada)

2'NCİ LİG
BEYAZ GRUP
--------------
FETHİYESPOR-KOCAELİ BİRLİKSPOR                                                    :1-2
NAZİLLİ BELEDİYESPOR-KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR                    :2-0
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-HACETTEPE                                                 :0-0

2'NCİ LİG
KIRMIZI GRUP
----------------
HATAYSPOR-KIRKLARELİSPOR                                                             :1-0
1461 TRABZON-SARIYER                                                                     :0-2
KASTAMONUSPOR 1966-AYDINSPOR 1923                                            :2-1
KAYSERİ ERCİYESSPOR-KARŞIYAKA                                                     :0-6

SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 1'İNCİ GRUP
-----------------------------
BAYBURT ÖZEL İDARE-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR                      :1-0
KARACABEY BİRLİKSPOR-MANAVGATSPOR                                           :4-0
KOZAN BELEDİYESPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR                            :1-0
KIZILCABÖLÜKSPOR-GÖLCÜKSPOR                                                      :1-0
ÇORUM BELEDİYESPOR-TEKİRDAĞSPOR                                               :1-0
ALTAY-ANKARA DEMİRSPOR                                                                :1-1
KOCAELİSPOR-ERZİN BELEDİYESPOR                                                   :4-0

SPOR TOTO 
3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP
----------------------------
PAZARSPOR-SİLİVRİSPOR                                                  :1-1
YOMRASPOR-DERİNCESPOR                                               :(Kardan Yarına Ertelendi)
ERBAASPOR-KEMERSPOR 2003                                           :1-1
DERSİMSPOR-TÜRK METAL KIRIKKALESPOR                        :2-0
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-BATMAN PETROLSPOR  :2-1
TİRE 1922-ÇATALCASPOR                                                   :1-0
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-DARDANELSPOR         :5-1
DÜZCESPOR-KIRIKHANSPOR                                               :1-1

SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP
------------------------------
DİYARBEKİRSPOR-MUĞLASPOR                                                           :2-1
PAYASSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR                                           :1-1
ORDUSPOR-MALTEPE                                                                          :1-2
ELAZİZ BELEDİYESPOR-BAYRAMPAŞA                                                  :2-2
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR                     :3-2
SAKARYASPOR-AFJET AFYONSPOR                                                       :1-2
ORHANGAZİSPOR-ANKARA ADLİYESPOR                                              :6-2
TARSUS İDMANYURDU-12 BİNGÖLSPOR                                              :1-1
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-BERGAMA BELEDİYESPOR          :0-1

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