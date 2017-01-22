Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne
Türkiye 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayan GÖZTEPE-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR müsabakası dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler
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SPOR TOTO
SÜPER LİG
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GAZİANTEPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ :(Ertelendi)
1'NCİ LİGİ
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BANDIRMASPOR-DENİZLİSPOR :0-0
SİVASSPOR-BOLUSPOR :3-1
18.30 GÖZTEPE-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR :
2'NCİ LİG
BEYAZ GRUP
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK :0-1
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-SİVAS BELEDİYESPOR :4-1
KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR-AMED SPORTİF :0-3
NAZİLLİ BELEDİYESPOR-KAHRAMANMARAŞSPOR :2-0
FETHİYESPOR-BUCASPOR :4-0
2'NCİ LİG
KIRMIZI GRUP
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1461 TRABZON-TOKATSPOR :0-0
KASTAMONUSPOR 1966-HATAYSPOR :1-0
3'ÜNCÜ LİGİ 1'İNCİ GRUP
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BAYBURT ÖZEL İDARE-CİZRESPOR :2-1
KARACABEY BİRLİKSPROR-ERZİN BELEDİYESPOR :3-0
KÜTAHYASPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR :1-2
ALTAY-GÖLCÜKSPOR :1-1
KOCAELİSPOR-ANKARA DEMİRSPOR :2-2
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP
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DERSİMSPOR-SİLİVRİSPOR :0-0
ERBAASPOR-YEŞİL BURSA :0-0
YOMRASPOR-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR :1-0
PAZARSPOR-ÇATALCASPOR :1-0
KIRIKHANSPOR-TÜRK METAL KIRIKKALESPOR :0-0
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-KEMERSPOR 2003 :2-1
DÜZCESPOR-BATMAN BELEDİYESPOR :3-1
TİRE 1922-DARDANELSPOR :2-1
SOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP
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ORDUSPOR-12 BİNGÖLSPOR :3-2
PAYASSPOR-DÜZYURTSPOR :3-0
DİYARBEKİRSPOR-BAYRAMPAŞA :2-0
ELAZİZ BELEDİYESPOR-TARSUS İDMANYURDU :5-2
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-MALTEPE :0-1
SAKARYASPOR-BERGAMA BELEDİYESPOR :1-1
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-ANKARA ADLİYESPOR :3-0
ORHANGAZİSPOR-MUĞLASPOR :1-2