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Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne Türkiye 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayan GÖZTEPE-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR müsabakası dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler ----------------------------------------------------------------------------------------- SPOR...

Toplu Sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne

Türkiye 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayan GÖZTEPE-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR müsabakası dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler


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SPOR TOTO
SÜPER LİG
------------
GAZİANTEPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ                                          :(Ertelendi)

1'NCİ LİGİ
------------
BANDIRMASPOR-DENİZLİSPOR                                                :0-0
SİVASSPOR-BOLUSPOR                                                           :3-1
            18.30 GÖZTEPE-GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR          :

2'NCİ LİG
BEYAZ GRUP
---------------
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK     :0-1
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-SİVAS BELEDİYESPOR                       :4-1
KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR-AMED SPORTİF                      :0-3
NAZİLLİ BELEDİYESPOR-KAHRAMANMARAŞSPOR                        :2-0
FETHİYESPOR-BUCASPOR                                                         :4-0

2'NCİ LİG
KIRMIZI GRUP
----------------
1461 TRABZON-TOKATSPOR                                                     :0-0
KASTAMONUSPOR 1966-HATAYSPOR                                         :1-0

3'ÜNCÜ LİGİ 1'İNCİ GRUP
-----------------------------
BAYBURT ÖZEL İDARE-CİZRESPOR                                             :2-1
KARACABEY BİRLİKSPROR-ERZİN BELEDİYESPOR                        :3-0
KÜTAHYASPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR                        :1-2
ALTAY-GÖLCÜKSPOR                                                                  :1-1
KOCAELİSPOR-ANKARA DEMİRSPOR                                            :2-2

SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP
----------------------------
DERSİMSPOR-SİLİVRİSPOR                                                         :0-0
ERBAASPOR-YEŞİL BURSA                                                           :0-0
YOMRASPOR-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR                       :1-0
PAZARSPOR-ÇATALCASPOR                                                         :1-0
KIRIKHANSPOR-TÜRK METAL KIRIKKALESPOR                              :0-0
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-KEMERSPOR 2003                :2-1
DÜZCESPOR-BATMAN BELEDİYESPOR                                          :3-1
TİRE 1922-DARDANELSPOR                                                        :2-1

 SOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP
------------------------------
ORDUSPOR-12 BİNGÖLSPOR                                                     :3-2
PAYASSPOR-DÜZYURTSPOR                                                      :3-0
DİYARBEKİRSPOR-BAYRAMPAŞA                                                :2-0
ELAZİZ BELEDİYESPOR-TARSUS İDMANYURDU                           :5-2
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-MALTEPE                         :0-1
SAKARYASPOR-BERGAMA BELEDİYESPOR                                   :1-1
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-ANKARA ADLİYESPOR                         :3-0
ORHANGAZİSPOR-MUĞLASPOR                                                  :1-2

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