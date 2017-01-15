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Toplu Sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayacak ADANA DEMİRSPOR-MERSİN İDMANYURDU karşılaşması dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler **************************************************** SPOR...

Toplu Sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayacak ADANA DEMİRSPOR-MERSİN İDMANYURDU karşılaşması dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler


****************************************************

SPOR TOTO
SÜPER LİG
-------------
16.00 GAZİANTEPSPOR-ANTALYASPOR                                :0-3

1'İNCİ LİGİ
-------------
BANDIRMASPOR-SAMSUNSPOR                                          :2-0
GÖZTEPE-DENİZLİSPOR                                                     :2-4
ESKİŞEHİRSPOR-ALTINORDU                                              :3-0
                        18.30 ADANA DEMİRSPOR-MERSİN İDMANYURDU                 :

2'NCİ LİG
BEYAZ GRUP
---------------
OFSPOR-ANADOLU ÜSKÜDAR                                              :2-1
BUCASPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ                                                :4-2
AMED SPORTİF-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR        :1-1
SİVAS BELEDİYESPOR-TEPECİKSPOR                                   :2-0
KAHRAMANMARAŞSPOR-KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR       :2-1
KOCAELİ BİRLİKSPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR                  :2-1

2'NCİ LİG
KIRMIZI GRUP
----------------
GÜMÜŞHANESPOR-TOKATSPOR                                            :2-1
TOKATSPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR                               :1-2
NİĞDE BELEDİYESPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR                :3-1
HATAYSPOR-KAYSERİ ERCİYESSPOR                                     :3-0
AYDINSPOR 1923-ANKARAGÜCÜ                                           :1-1

SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 1'İNCİ GRUP
-----------------------------
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-MANAVGATSPOR                :0-0
ERZİN BELEDİYESPOR-KÜTAHYASPOR                                   :1-0
CİZRESPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR                                    :1-0
GÖLCÜKSPOR-KARTAL                                                          :1-0
TEKİRDAĞSPOR-KOCAELİSPOR                                              :1-2

SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP
----------------------------
BATMAN PETROLSPOR-KIRIKHANSPOR                                :1-1
TÜRK METAL KIRIKKALESPOR-YOMRASPOR                         :1-0
MANİSA BÜYÜKŞEHİR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR                :1-2
DARDANELSPOR-ERBAASPOR                                             :0-3
YEŞİL BURSASPOR-PAZARSPOR                                          :0-2
DERİNCESPOR-TİRE 1922                                                   :1-1
KEMERSPOR 2003-DERSİMSPOR                                          :3-1

SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP
------------------------------
12 BİNGÖLSPOR-ORHANGAZİSPOR                                        :(Ertelendi)
TARSUS İDMANYURDU-DİYARBEKİRSPOR                               :2-3
BAYSAL İNŞAAT DÜSYURTSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR :1-0
MUĞLASPOR-DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR                 :1-1
BERGAMA BELEDİYESPOR-PAYASSPOR                                   :1-2
AFJET AFYONSPOR-ELAZİZ BELEDİYESPOR                             :2-1

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