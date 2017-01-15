Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayacak ADANA DEMİRSPOR-MERSİN İDMANYURDU karşılaşması dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler
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SPOR TOTO
SÜPER LİG
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16.00 GAZİANTEPSPOR-ANTALYASPOR :0-3
1'İNCİ LİGİ
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BANDIRMASPOR-SAMSUNSPOR :2-0
GÖZTEPE-DENİZLİSPOR :2-4
ESKİŞEHİRSPOR-ALTINORDU :3-0
18.30 ADANA DEMİRSPOR-MERSİN İDMANYURDU :
2'NCİ LİG
BEYAZ GRUP
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OFSPOR-ANADOLU ÜSKÜDAR :2-1
BUCASPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ :4-2
AMED SPORTİF-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR :1-1
SİVAS BELEDİYESPOR-TEPECİKSPOR :2-0
KAHRAMANMARAŞSPOR-KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR :2-1
KOCAELİ BİRLİKSPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR :2-1
2'NCİ LİG
KIRMIZI GRUP
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GÜMÜŞHANESPOR-TOKATSPOR :2-1
TOKATSPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR :1-2
NİĞDE BELEDİYESPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR :3-1
HATAYSPOR-KAYSERİ ERCİYESSPOR :3-0
AYDINSPOR 1923-ANKARAGÜCÜ :1-1
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 1'İNCİ GRUP
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VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-MANAVGATSPOR :0-0
ERZİN BELEDİYESPOR-KÜTAHYASPOR :1-0
CİZRESPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR :1-0
GÖLCÜKSPOR-KARTAL :1-0
TEKİRDAĞSPOR-KOCAELİSPOR :1-2
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 2'NCİ GRUP
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BATMAN PETROLSPOR-KIRIKHANSPOR :1-1
TÜRK METAL KIRIKKALESPOR-YOMRASPOR :1-0
MANİSA BÜYÜKŞEHİR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR :1-2
DARDANELSPOR-ERBAASPOR :0-3
YEŞİL BURSASPOR-PAZARSPOR :0-2
DERİNCESPOR-TİRE 1922 :1-1
KEMERSPOR 2003-DERSİMSPOR :3-1
SPOR TOTO
3'ÜNCÜ LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP
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12 BİNGÖLSPOR-ORHANGAZİSPOR :(Ertelendi)
TARSUS İDMANYURDU-DİYARBEKİRSPOR :2-3
BAYSAL İNŞAAT DÜSYURTSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR :1-0
MUĞLASPOR-DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR :1-1
BERGAMA BELEDİYESPOR-PAYASSPOR :1-2
AFJET AFYONSPOR-ELAZİZ BELEDİYESPOR :2-1