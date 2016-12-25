Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne
Türkiye 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayan ALTINORDU-ÜMRANİYESPOR ve Süper Lig'de saat 19.00'da oynanacak ANTALYASPOR-KASIMPAŞA müsabakaları dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler
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SPOR TOTO
SÜPER LİG
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ÇAYKUR RİZESPOR-OSMANLISPOR :0-1
KAYSERİSPOR-KARDEMİR KARABÜKSPO :2-0
AKHİSAR BELEDİYESPOR-ATİKER KONYASPOR :1-0
19.00 ANTALYASPOR-KASIMPAŞA
1'İNCİ LİG
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13.00 ŞANLIURFASPOR-MANİSASPOR :2-0
13.00 DENİZLİSPOR-GİRESUNSPOR :2-1
16.00 MERSİN İDMANYURDU-BANDIRMASPOR :1-0
18.30 ALTINORDU-ÜMRANİYESPOR