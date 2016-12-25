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Toplu Sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne Türkiye 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayan ALTINORDU-ÜMRANİYESPOR ve Süper Lig'de saat 19.00'da oynanacak ANTALYASPOR-KASIMPAŞA müsabakaları dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda...

Toplu Sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne

Türkiye 1'inci Ligi'nde saat 18.30'da başlayan ALTINORDU-ÜMRANİYESPOR ve Süper Lig'de saat 19.00'da oynanacak ANTALYASPOR-KASIMPAŞA müsabakaları dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler


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SPOR TOTO
SÜPER LİG
------------
ÇAYKUR RİZESPOR-OSMANLISPOR                        :0-1
KAYSERİSPOR-KARDEMİR KARABÜKSPO                :2-0
AKHİSAR BELEDİYESPOR-ATİKER KONYASPOR       :1-0
                       19.00 ANTALYASPOR-KASIMPAŞA

1'İNCİ LİG
-----------
13.00 ŞANLIURFASPOR-MANİSASPOR                    :2-0
13.00 DENİZLİSPOR-GİRESUNSPOR                      :2-1
16.00 MERSİN İDMANYURDU-BANDIRMASPOR       :1-0
                    18.30 ALTINORDU-ÜMRANİYESPOR

 

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