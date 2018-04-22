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Toplu Sonuçlar

İSTANBUL,() TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de günün maçları tamamlandı. Alınan sonuçlar şu şekilde: TFF 2'NCİ LİG - Beyaz Grup - SBS İnşaat Kırklarelispor - Silivrispor: 2-2 Nazilli Belediyespor - Pendikspor: 1-0 Konya Anadolu...

Toplu Sonuçlar

İSTANBUL,()

TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de günün maçları tamamlandı.
Alınan sonuçlar şu şekilde:

TFF 2'NCİ LİG
- Beyaz Grup -
SBS İnşaat Kırklarelispor - Silivrispor: 2-2
Nazilli Belediyespor - Pendikspor: 1-0
Konya Anadolu Selçukspor - Karşıyaka: 3-0
Niğde Belediyespor - Sakaryaspor: 0-0
Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor: 1-1
Altay - Hacettepe Spor: 3-1
Ottocool Karagümrük - Bugsaş Spor: 2-2
Fethiyespor - Bandırmaspor: 0-1
Zonguldak Kömürspor - Kahramanmaraşspor: 0-0
- Kırmızı Grup -
Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Etimesgut Belediyespor: 2-1
Hatayspor - Sancaktepe Belediye Spor: 1-1
Sivas Belediye Spor - Kocaeli Birlik Spor: 4-2
Bucaspor - Menemen Belediye Spor: 1-1
Keçiörengücü - AMED Sportif Faaliyetler: 0-0
Tokatspor - İnegölspor: 1-2
Mersin İdmanyurdu - Sarıyer: 1-2
Tuzlaspor - Eyüpspor: 1-1
Afjet Afyonspor - Kastamonuspor: 4-0

TFF 3'ÜNCÜ LİG
-1'inci Grup
Düzcespor - Yeni Altındağ Belediyespor: 0-0
Bayrampaşa - Bergama Belediyespor: 1-2
Orhangazi Belediyespor - Erbaaspor: 4-0
12 Bingöl Spor - Çanakkale Dardanel SK: 0-0
Çatalca Spor - Kozan Belediyespor: 1-1
Yomraspor - Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor: 0-0
Kemerspor 2003 - Halide Edip Adıvarspor: 0-1
Erzin Belediyespor - Ofspor: 1-4
Manisa Büyükşehir Belediye Spor - Batman Petrol Spor AŞ: 2-1
- 2'nci Grup -
Diyarbekir Spor AŞ - 1461 Trabzon: 2-1
Kayseri Erciyesspor - Yeni Orduspor: 0-10
Gölcükspor - Yeşil Bursa: 2-1
Van Büyükşehir Belediyespor - Turgutluspor: 5-1
Ankara Demirspor - Muğlaspor: 1-0
Darıca Gençlerbirliği - Anagold 24 Erzincanspor: 1-1
Erokspor - Anadolu Bağcılar: 4-1
Tire 1922 Spor - Kırıkhanspor: 3-1
Ergene Velimeşe Spor - Pazarspor: 1-2
- 3'üncü Grup -
Utaş Uşakspor - Şanlıurfa Karaköprü Belediye Spor: 1-0
Kızılcabölükspor - Payasspor: 3-0
Ankara Adliye Spor - Arsinspor: 1-0
Osmaniyespor FK - Tekirdağspor: 4-3
Baysal İnşaat Düzyurtspor - Çorum Belediyespor: 3-3
Karacabey Birlik Spor AŞ - Kocaelispor: 1-0
Büyükçekmece Tepecik Spor AŞ - Tarsus İdman Yurdu: 3-1
Sultanbeyli Belediyespor - Aydınspor 1923: 1-2
Elaziz Belediyespor - Cizre Spor: 1-2

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