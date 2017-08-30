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Toplu sonuçlar

TOPLU SONUÇLAR ------------------------------------- SİNOPSPOR-ERBAASPOR                                                                    :5-4 (penaltılarla) 1461 TRABZON-ARSİNSPOR                                                               ...

Toplu sonuçlar

TOPLU SONUÇLAR
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SİNOPSPOR-ERBAASPOR                                                                    :5-4 (penaltılarla)
1461 TRABZON-ARSİNSPOR                                                                :4-5 (penaltılarla)
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE-PAZARSPOR                                      :1-2
12 BİNGÖL SPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR                              :2-3 (penaltılarla)
SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR-BATMAN PETROL SPOR                   :1-2
CİZRE SPOR-YÜKSEKOVA BELEDİYESPOR                                      :1-0
OFSPOR-YOMRASPOR                                                                         :2-1
DÜZCESPOR-KOCAELİSPOR                                                               :1-0
YOZGATSPOR 1959-ÇORUM BELEDİYESPOR                                   :0-2
KAYSERİ ERCİYESSPOR-NEVŞEHİR SPOR GENÇLİK                      :0-4
68 AKSARAY BELEDİYE SPOR-KOZAN BELEDİYESPOR                  :0-1
PAYASSPOR-KIRIKHANSPOR                                                              :1-0
OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ-ERZİN BELEDİYESPOR            :2-3 (uzatmada)
TEKİRDAĞSPOR-ERGENE VELİMEŞE SPOR                                      :0-2
ORHANGAZİ BELEDİYESPOR-ALTINOVA BELEDİYESPOR               :1-0 (uzatmada)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-GÖLCÜKSPOR                                          :2-1
TİRE 1922 SPOR-TURGUTLUSPOR                                                      :2-0
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR-BERGAMA BELEDİYE        :0-2
TAVŞANLI LİNYİTSPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR                                     :0-2
BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR-KEMERSPOR 2003                     :1-2
MUĞLASPOR-AYDINSPOR 1923                                                            :1-0

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