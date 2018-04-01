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Tolgay Arslan: "Beşiktaş'ta oynamak bizi gururlandırıyor"

Tolgay Arslan: "Beşiktaş'ta oynamak bizi gururlandırıyor" İSTANBUL,() Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, "Beşiktaş'ta oynamak bizi gururlandırıyor" dedi. Arslan, kulübün resmi dergisinin Nisan sayısına açıklamalarda...

Tolgay Arslan: "Beşiktaş'ta oynamak bizi gururlandırıyor"

Tolgay Arslan: "Beşiktaş'ta oynamak bizi gururlandırıyor"

İSTANBUL,()

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, "Beşiktaş'ta oynamak bizi gururlandırıyor" dedi. Arslan, kulübün resmi dergisinin Nisan sayısına açıklamalarda bulundu.
Tolgay'ın açıklamaları şu şekilde:
"İyi bir orta saha oyuncusunun hem defansif hem ofansif yönlerinin gelişkin olması lazım. Takımın beyni orta saha oyuncusudur. Bu yüzden maçı iyi okuman gerekir. Bununla birlikte iyi bir orta saha futbolcusunun sahada önde ve geride mutlaka direkt etkisi olması gerekiyor, maça küsmemeli ve oyunu yönlendirmelisin.
Beşiktaş dışında yurt dışında Barselona'ya hayranım. Dünya futbolunda diğer takımları pek seyretmiyorum. Benim için iki takım var; biri Beşiktaş diğeri Barselona...
Beşiktaş'ta oynamak bizi gururlandırıyor. Diğer kulüplere nazaran biz birbirimize sahip çıkarız. Ayrıdır Beşiktaş, aile kulübüdür." 

(FOTOĞRAFLI)
 

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