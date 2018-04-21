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Tolga Zengin, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL,() Beşiktaşlı futbolcu Tolga Zengin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü futbolcusu Tolga Zengin'in, Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesindeki...

Tolga Zengin, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL,()

Beşiktaşlı futbolcu Tolga Zengin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü futbolcusu Tolga Zengin'in, Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesindeki "saldırısı" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu TOLGA ZENGİN'in 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 21.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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