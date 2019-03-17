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Tolga Ciğerci sezonu iyileşemeden tamamlayacak

26 yaşındaki futbolcu, özel hoca ile yurt içi ve yurt dışında idman yapıyor İSTANBUL () - Son iki sezonu Galatasaray'da geçiren ve bu sezon başında Fenerbahçe ile anlaşan Tolga Ciğerci, sezonu maç oynamadan tamamlayacak. Sarı lacivertli...

Tolga Ciğerci sezonu iyileşemeden tamamlayacak

26 yaşındaki futbolcu, özel hoca ile yurt içi ve yurt dışında idman yapıyor

İSTANBUL () - Son iki sezonu Galatasaray'da geçiren ve bu sezon başında Fenerbahçe ile anlaşan Tolga Ciğerci, sezonu maç oynamadan tamamlayacak.
Sarı lacivertli ekibin sezon başında kadrosuna kattığı ancak sakatlıklarından ötürü bir türlü forma şansı bulamayan Tolga Ciğerci, yurt içi ve yurt dışında çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlık problemlerinden bir türlü kurtulamayan 26 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli ekiple henüz hiçbir resmi maçta forma giyemedi. Fenerbahçe, sezon başında imzaladığı sözleşmede 'Sakatlığı sona ermeden, herhangi bir ücret ödenmeyecek' maddesi bulunan Tolga'dan henüz faydalanamazken, Ali Koç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iyileşene kadar Tolga Ciğerci'ye hiçbir ücret ödenmeyeceğini belirtmişti.
ABD VE ALMANYA ARASINDA MEKİK DOKUYOR
Ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle eski formuna kavuşamayan ve tedavisi için ABD ve Almanya arasında mekik dokuyan Tolga Ciğerci, özel hoca ile crossfit antrenmanları yapıyor. Fenerbahçe'nin Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmayan ve tedavisini ise kulüpten bağımsız olarak gören Tolga Ciğerci'den gelecekte sarı lacivertli ekibin yararlanıp yararlanmayacağı ise merak konusu.

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