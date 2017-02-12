Tokatspor-Tuzlaspor: 0-1

Mustafa TURAPOĞLU / TOKAT, ()
STAT:Gaziosmanpaşa
HAKEMLER:Erkan Özdamar (xx), Utku Tunavelioğlu (xx), Vural Gül (xx),
TOKATSPOR: Atacan (xx)- Ufuk (xx), Gökalp (xx), Serkan (xx), Haluk (xx), Tolgahan (xx), Samet (xx) (Dk.86 Turgut Selim), Ferhat (xx), Hakan (x) (Dk.53 Emrah x), Erdi (xx) (Dk.46 Ozan x), Serdar (x)
TUZLASPOR: Bekir (xx)- İbrahim Ethem (xx), Ferhat (xxx), Anıl (xx), Kadir (xx), Tuncay (xx), Onur (xx) (Dk.46 Tolunay xx), Muharrem (xx), Ozan (xx), (Dk.58 Şahin xx), Doğan (xxx) (Dk.74 Gökcan xx), Kıvanç (xxx)
GOL:Dk.62 Kıvanç (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Samet, (Tokatspor), İbrahim Ethem, Doğan, Gökcan, Muharrem, Bekir (Tuzlaspor)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Tokatspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu.
24'üncü dakikada Kıvanç'ın sol kanattan ceza sahası içerisine kestiği ortada, defans topu uzaklaştırdı.
29'uncu dakikada Samet'in pasıyla buluşan Hakan, rakiplerini geçerek ceza sahası içerisinde girdiği pozisyonda sert şutu üstten auta gitti.
33'üncü dakikada kazanılan serbest atışta, Hakan'ın ceza sahası içerisine kestiği ortada müsait durumdaki Serkan'ın kafa vuruşu kaleci Bekir'de kaldı.
62'nci dakikada orta sahada Tolunay'ın pasıyla buluşan Kıvanç'ın ceza sahası içerisine girerken vurduğu sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
80'inci dakikada Emrah'ın sağ kanattan ceza sahası içerisine kestiği ortada top kaleci Bekir'de kaldı.
Karşılaşma Tuzlaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
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