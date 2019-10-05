Tokatspor - Sultanbeyli Belediyespor: 0-1
FATİH YILMAZ/TOKAT, () STAT: Gaziosmanpaşa HAKEMLER: Deniz Sercan Akgül (xx), Mustafa Yükse (xx), Recep Korkmaz (xx) TOKATSPOR: Cüneyt (xx)- Emrah (xx), Berkcan (xx), Abdülbaki (xx), Serhat (xx) (Dk.46 Ahmet Arı xx), Hüseyin (xx), Ahmet Talha...
FATİH YILMAZ/TOKAT, ()
STAT: Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Deniz Sercan Akgül (xx), Mustafa Yükse (xx), Recep Korkmaz (xx)
TOKATSPOR: Cüneyt (xx)- Emrah (xx), Berkcan (xx), Abdülbaki (xx), Serhat (xx) (Dk.46 Ahmet Arı xx), Hüseyin (xx), Ahmet Talha (xx), Tahir (xx), Ali Can (xx) (Dk.46 Eray xx), Ramazan (xx), Erdem (xx) (Dk.54 Yunus Emre xx)
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Mustafa (xx) - Bilal (xx), Uğur (xx), Fatih (xxx) (Dk.80 Sertaç), Bülent (xx) (Dk.89 Erkan xx), Recep (xx) (Dk.70 Bünyamin xx), Arda (xx), İlker (xx), Kadir (xx), Muhammet (xx), Sırat (xx)
GOL: Dk.19 Fatih (Sultanbeyli Belediyespor)
KIRMZI KART: Dk. 86 Abdulbaki (Tokatspor)
SARI KARTLAR: Serhat, Emrah, Ali, Erdem, Ahmet Talha , Ahmet Arı (Tokatspor) - Bilal, Sırat, Bülent (Sultanbeyli Belediyespor)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Tokatspor, sahasında konuk ettiği Sultanbeyli Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
19'uncu dakikada gelişen Sultanbeyli Belediyespor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fatih'in şutunda top ağlarla buluştu: 0-1
86'ncı dakikada Tokatspor'da Abdulbaki ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Karşılaşma, Sultanbeyli Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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