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Tokatspor - Konya Anadolu Selçukspor: 0-2

Fatih YILMAZ / TOKAT, () STAT: Gaziosmanpaşa HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xxx), Ali Uğrtan Demirtaş (xx), Sefa Özcan (xx) TOKATSPOR: Cüneyt (xx) - Emrah (xx), Azad (xx), Onur (xx), Noyan (xx), Ömer (xx), Enes (xx), Bekir (xx), Erdem (xx) (Dk.41...

Tokatspor - Konya Anadolu Selçukspor: 0-2

Fatih YILMAZ / TOKAT, ()

STAT: Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xxx), Ali Uğrtan Demirtaş (xx), Sefa Özcan (xx)
TOKATSPOR: Cüneyt (xx) - Emrah (xx), Azad (xx), Onur (xx), Noyan (xx), Ömer (xx), Enes (xx), Bekir (xx), Erdem (xx) (Dk.41 Erhan xx )(Dk. 81 Vedat), Recep (xx), Bilal (xx) 
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Alp (xx) - Kadir (xx), Maksut (xx), Recep (xx), Samet (xx) (Dk.55 Burak xx) , Alpay Cin  (xx), Sertan (xx), Emre (xx) (Dk. 70 Yılmaz xx), İbrahim (xxx), Efemen (xx), Ahmet (xx) (Dk.35 Alpay Koladaş)
GOLLER: Dk. 19 İbrahim, Dk.90 Kadir (P) (Konya Anadolu Selçukspor)
SARI KARTLAR:  Noyan, Ömer, Anıl, Azad, Bekir (Tokatspor),  Alp, İbrahim, Kadir, Samet, Alpay, Emre, Yılmaz  (Konya Anadolu Selçukspor)

TFF  2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor, sahasında konuk ettiği Konya Anadolu Selçukspor'a 2-0 yenildi.
19'uncu dakikada Konya Anadolu Selçukspor atağında altı pas noktasında Alpay'ın kafayla indirdiği topu İbrahim filelere gönderdi. 0-1 
53'üncü dakikada Tokatspor atağında Recep'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada kaleci Alp topu kornere çeldi.
90'ıncı dakikada gelişen Konya Anadolu Selçukspor'un atağanıda ceza sahası içerisinde Maksut'ta kaleci Cüneyt'in yaptığı hareket sonucu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kadir'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2 
Karşılaşma Konya Anadolu Selçukspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonra erdi. 

(FOTOĞRAFLI)

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