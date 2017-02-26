Tokatspor-Kayseri Erciyespor: 3-1

Mustafa TURAPOĞLU/TOKAT, ()
STAT:Gaziosmanpaşa
HAKEMLER:Tolga Kadaz (xxx), Kürşathan Akın (xxx), Hüseyin Kıvanç Durmaz (xxx)
TOKATSPOR: Atacan (xx)- Serkan (xx), Gökalp (xx), Turgut Selim (xx), Semih (x), Samet (xx) (Dk.38 Haluk x), Tolgahan (xx), Hakan (xx) (Dk.31 Çağlayan x), Serdar (xx), Ekrem (xx), Emrah (xx) (Dk.81 Ozan)
KAYSERİ ERCİYESPOR: Osman (xx)- Mehmet (xx), Bilal (xx), Ahmet (xx), Halil (xx), Furkan (xxx), Seyfettin (xx) (Dk.63 Serkan x), Batu Han (xx), Turgay (xx) (Dk.84 Burak), Cüneyt (xx), Muhammed (xx)
GOLLER: Dk.3 Ekrem, Dk.78 Emrah, Dk.90 (penaltı) Serdar (Tokatspor), Dk.74 Furkan (Kayseri Erciyespor)
SARI KARTLAR: Tolgahan, Ozan (Tokatspor), Muhammed, Cüneyt, Ahmet (Kayseri Erciyespor)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Tokatspor, sahasında karşılaştığı Kayseri Erciyespor'u 3-1 mağlup etti.
3'üncü dakikada gelişen Tokatspor atağında, Serdar'ın defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Ekrem, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 1-0.
20'inci dakikada Emrah'ın sol kanattan ceza sahası içerisine kestiği ortada Ekrem'in vuruşunu kaleci Osman çıkardı.
27'nci dakikada ani gelişen atakta Cüneyt'in pasıyla buluşan Muhammed'in ceza sahasına içerisine girerken vurduğu sert şut, defansa çarpıp kornere gitti.
60'ıncı dakikada Serdar'ın sağ kanattan ceza sahası içerisine kestiği ortada Emrah'ın kafa vuruşunu kaleci Osman, sona anda kornere çeldi.
74'üncü dakikada Kayseri Erciyesspor atağında defansın hatası ile topla buluşan Furkan, ceza sahası içerisine girerken vurduğu sert şut ağlarla buluştu: 1-1.
78'inci dakikada Tokatspor atağında kullanılan korner atışında arka direkte kafa vuruşunu yapan Emrah, topu ağlara gönderdi: 2-1.
90'ıncı dakikada Tokatspor atağında defansın arkasına gönderilen topta Semih kaleci Osman'ın hareketiyle yerde kalınca penaltı kazandı. Topun başına geçen Serdar, topu ağlara gönderdi: 3-1.
Karşılaşma Tokatspor'un 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
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