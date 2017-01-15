Tokatspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2

Mustafa TURAPOĞLU / TOKAT, ()
STAT:Gaziosmanpaşa
HAKEMLER:Burak Taşkınsoy (xx), Ogün Kamacı (xx), Deniz Caner Özaral (xx)TOKATSPOR: Atacan (x)- Haluk (x), Gökalp (xx), Turgut Selim (xx), Serkan (x), Serdar (x) (Dk.86 Emrah), Tolgahan (xx), Hakan (xx) (Dk.57 Murat Can x), Eser (xx), Erdi (xx), Ekrem (xx) (Dk.67 Recep x)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman (xx)- Alaettin (xx), Nuh (xx), Veli (xx), Gökhan (xx), Halil İbrahim Can (xx), Ziya (xxx), Sefa (xx) (Dk.66 Fatih x), Muhammed (xx) (Dk.61 Emrah xx), Emre (xxx), Halil İbrahim Cenik (xx) (Dk.77 Mehmet Fuat x)GOL:Dk. 45 Eser (Tokatspor), Dk. 76 (kendi kalesine) Haluk, Dk. 87 Ziya (Etimesgut Belediyespor)
SARI KARTLAR: Tolgahan, Turgut Selim (Tokatspor), Sefa, Emrah (Etimesgut Belediyespor)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Tokatspor, sahasında karşılaştığı Etimesgut Belediyespor'a 2-1 yenildi.
1'inci dakikada Hakan'ın defansın arasında gönderdiği topla buluşan Eser'in vuruşunda kaleci Osman'da kaldı.
4'üncü dakikada Serdar'ın sağ kanattan ceza sahası içerisinde kestiği ortada Nuh'un ters vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.
30'uncu dakikada ani gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Ziya'nın ceza sahası içerisine gönderdiği topta müsait durumdaki Halil İbrahim Cenik'in vuruşu auta çıktı.
45'inci dakikada Hakan'ın defansına arkasında gönderdiği topu göğsüyle önüne alan Eser topu kaleci Osman'ın üzerinden aşırtarak ağlara gönderdiY: 1-0.
55'inci dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Emre'nin vuruşunda auta gitti.
75'inci dakikada Emre'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Halil İbrahim Cenik'in vuruşuhnda top üst direkten döndü.
76'ncı dakikada Emre'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine kestiği ortada Tokatspor savunmasından Haluk'un ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
87'inci dakikada Emrah'ın korner atışında ön direkte kafayla dokunan Ziya'nın vuruşunda top ağlarla buluştY: 1-2.
Karşılaşma Etimesgut Belediyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
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