Tokatspor - Çatalcaspor: 1 - 2

Fatih YILMAZ / TOKAT, ()

STAT: Gaziosmanpaşa

HAKEMLER: Burak Güner (xxx), Caner Kurt (xx), Buğra Can Semercioğlu (xx)

TOKATSPOR: Mikail (xx) - Birkan (xx) (Dk. 58 Emrah xx), Serhat (xx), Hüseyin (xx), Muhammed (xx), Ahmet (xxx) (Dk.76 Yunus xx), Tahir (xx) (Dk. 66 Mahmut xx), Ali (xx), Umut (xx), Sabrican (xx), Mert (xx),

ÇATALCASPOR: Kadir (xx) - Furkan (xx), Bora (xxx), İsmail (xx), Önder (xx), Ufuk (xx), Burhannettin (xxx), Mehmet (xx) (Dk. 63 Ömer Faruk Acı xx), Hakan (xx) (Dk. 70 Temel xx), Uğur (xx) (Dk. 46 Ömer Faruk Sezgin), Gökhan (xx)

GOLLER: Dk. 63 Ahmet (Tokatspor) - Dk. 71 Bora, Dk. 78 Burhanettin (Çatalcaspor)

SARI KARTLAR: Birkan, Mahmut, Emrah (Tokatspor), Furkan, Burhanettin (Çatalcaspor)

TFF 3'ncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Tokatspor, sahasında konuk ettiği Çatacaspor'a 2-1 mağlup oldu.

63'üncü dakikada Tokatspor öne geçti. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

71'inci dakikada gelişen Çatalspor atağında İsmail'in ortasında ceza sahası dışından Bora'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

78'inci dakikada Burhanettin ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşla maçın skorunu belirledi: 1- 2.

Karşılaşma Çatalcaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonra erdi.