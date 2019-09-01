Tokatspor - Çatalcaspor: 1 - 2
Fatih YILMAZ / TOKAT, () STAT: Gaziosmanpaşa HAKEMLER: Burak Güner (xxx), Caner Kurt (xx), Buğra Can Semercioğlu (xx) TOKATSPOR: Mikail (xx) - Birkan (xx) (Dk. 58 Emrah xx), Serhat (xx), Hüseyin (xx), Muhammed (xx), Ahmet (xxx) (Dk.76 Yunus xx),...
Fatih YILMAZ / TOKAT, ()
STAT: Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Burak Güner (xxx), Caner Kurt (xx), Buğra Can Semercioğlu (xx)
TOKATSPOR: Mikail (xx) - Birkan (xx) (Dk. 58 Emrah xx), Serhat (xx), Hüseyin (xx), Muhammed (xx), Ahmet (xxx) (Dk.76 Yunus xx), Tahir (xx) (Dk. 66 Mahmut xx), Ali (xx), Umut (xx), Sabrican (xx), Mert (xx),
ÇATALCASPOR: Kadir (xx) - Furkan (xx), Bora (xxx), İsmail (xx), Önder (xx), Ufuk (xx), Burhannettin (xxx), Mehmet (xx) (Dk. 63 Ömer Faruk Acı xx), Hakan (xx) (Dk. 70 Temel xx), Uğur (xx) (Dk. 46 Ömer Faruk Sezgin), Gökhan (xx)
GOLLER: Dk. 63 Ahmet (Tokatspor) - Dk. 71 Bora, Dk. 78 Burhanettin (Çatalcaspor)
SARI KARTLAR: Birkan, Mahmut, Emrah (Tokatspor), Furkan, Burhanettin (Çatalcaspor)
TFF 3'ncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Tokatspor, sahasında konuk ettiği Çatacaspor'a 2-1 mağlup oldu.
63'üncü dakikada Tokatspor öne geçti. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
71'inci dakikada gelişen Çatalspor atağında İsmail'in ortasında ceza sahası dışından Bora'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
78'inci dakikada Burhanettin ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşla maçın skorunu belirledi: 1- 2.
Karşılaşma Çatalcaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonra erdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:53
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|3
|7
|2. Çaykur Rizespor
|3
|7
|3. Fenerbahçe
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|3
|4
|8. Galatasaray
|3
|4
|9. Antalyaspor
|3
|4
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Malatyaspor
|2
|3
|12. Konyaspor
|3
|3
|13. Gazişehir
|2
|3
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|0
|18. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Erzurum BB
|3
|4
|8. Osmanlıspor
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Altay
|3
|4
|11. Bursaspor
|2
|3
|12. Balıkesirspor
|3
|3
|13. Menemen Belediyespor
|2
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Everton
|4
|7
|6. West Ham
|4
|7
|7. Arsenal
|3
|6
|8. M. United
|4
|5
|9. Sheffield United
|4
|5
|10. Chelsea
|4
|5
|11. Tottenham
|3
|4
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Levante
|3
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Osasuna
|3
|5
|6. Deportivo Alaves
|3
|5
|7. Barcelona
|3
|4
|8. Real Madrid
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Valladolid
|3
|4
|11. Real Sociedad
|3
|4
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Real Betis
|3
|3
|14. Getafe
|3
|2
|15. Villarreal
|2
|1
|16. Granada
|2
|1
|17. Eibar
|2
|1
|18. Valencia
|2
|1
|19. Espanyol
|2
|1
|20. Leganés
|3
|0