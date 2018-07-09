Tokatspor, Berat Tosun'u transfer etti

Fatih YILMAZ/TOKAT,()

TFF 2'nci Lig takımlarından Tokatspor, dış transferde Gençlerbirliği'nden Berat Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

29 Haziran'da gerçekleştirdiği genel kurul ile şirketleşme yetkisinin verildiği Ufuk Akçekaya başkanlığındaki yönetim kurulu, yeni sezon kadrosu için ilk transfer imzasını attı. Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya ile yönetim kurulu üyesi ve sportif konuların yetkili ismi Ahmet Dursun Gençlerbirliği'nden 24 yaşındaki Berat Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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