Tokatspor'a 6 transfer birden

TOKATSPOR Başkanı Hasan Hüseyin Koç, kulübün transfer yasağını kaldırdıklarını, dış transferde 6 futbolcu ile anlaşma sağladıklarını söyledi.Spor Toto 2'inci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Tokatspor'da büyük krize neden olan transfer yasağı kaldırıldı. Transfer yasağının kaldırılması ile birlikte ise teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda 6 futbolcu ile anlaşma sağlandı. Tokatspor, Çaykur Rizesporlu Ufuk Bunçukçu, Akhisar Belediyesporlu Safa Ali Memnun, Bolusporlu Ozan Karabacak, Gümüşhanesporlu Çağlayan Alpsatan ve Kemerspor 2003'ün kalecisi Sertaç Güzel'ü kadrosuna kattı.Başkan Hasan Hüseyin Koç, Tokatspor'un doğru yolda ilerlediğini belirtti, "Transfer yasağının kaldırılmasına emekleri olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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