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Tokat'ta off-road yarışları nefes kesti
Tokat'ta düzenlenen Off-Road Şenliğinde arazi araçlarıyla yapılan yarışlar nefes kesti. Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Off-Road Şenliği, Topçam Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli...
SPOR 25.08.2019, 13:39
Tokat'ta düzenlenen Off-Road Şenliğinde arazi araçlarıyla yapılan yarışlar nefes kesti.
Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Off-Road Şenliği, Topçam Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 45 off-road aracının katıldığı turnuvada, sürücüler yaklaşık 2 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için birbirleri ile yarıştı. Parkurdaki yarışlarda renkli görüntüler yaşandı. Yarışçıların çamur, rampa ve cehennem çukurlarıyla zorlaştırılan parkurda ortaya koyduğu mücadele ilgiyle izlendi. Bir araç yan yatarken, parkurlarda kalan araçlar halat yardımıyla çıkartıldı.
Off-road Şenliğini Tokat'ta bu yıl ikincisini düzenediklerini ifade eden Tokat Extreme Off-Road Kulübü Başkanı Serkan Özcan, "Bu yıl da geçen yılki gibi adranalin dolu bir yarış oluyor. Tokat Belediyesi'ne desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü yarışımızı da Erzincan, Sivas, Ordu ve Niksar Off-Road Kulübü var" dedi. Yarışlara vatandaşların ilgi gösterdiği görüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Off-Road Şenliği, Topçam Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 45 off-road aracının katıldığı turnuvada, sürücüler yaklaşık 2 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için birbirleri ile yarıştı. Parkurdaki yarışlarda renkli görüntüler yaşandı. Yarışçıların çamur, rampa ve cehennem çukurlarıyla zorlaştırılan parkurda ortaya koyduğu mücadele ilgiyle izlendi. Bir araç yan yatarken, parkurlarda kalan araçlar halat yardımıyla çıkartıldı.
Off-road Şenliğini Tokat'ta bu yıl ikincisini düzenediklerini ifade eden Tokat Extreme Off-Road Kulübü Başkanı Serkan Özcan, "Bu yıl da geçen yılki gibi adranalin dolu bir yarış oluyor. Tokat Belediyesi'ne desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü yarışımızı da Erzincan, Sivas, Ordu ve Niksar Off-Road Kulübü var" dedi. Yarışlara vatandaşların ilgi gösterdiği görüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yarışlardan görüntüler
-Serkan Özcan'ın açıklamaları
-Genel detay
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