TOFAŞ - Trabzonspor maçının salonu ve saati değişti

Gürkan DURAL/BURSA, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bugün saat 20.30'da başlaması planlanan TOFAŞ - Trabzonspor karşılaşması TOFAŞ Spor Salonu'nda yaşanan sorun nedeniyle Atatürk Spor Salonu'na alındı.

Alınan bilgiye göre TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanması planlanan lig maçı, parke zemine sızan yağmur damlalarından dolayı meydana gelen şişme nedeniyle ertelendi. Zemine çıkan hakem ve gözlemci heyeti zeminde yaptıkları incelemenin ardından sporcu sağlığını ön planda tutarak maçın başka bir salonda oynanması talebinde bulundu. Bunun üzerine maçın Atatürk Spor Salonu'nda saat 21.30'da oynanmasına karar verildi.