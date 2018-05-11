TOFAŞ - Trabzonspor: 103-63

Gürkan DURAL/BURSA,()

SALON: Bursa Atatürk

HAKEMLER: Serkan Emlek (xxx), İsmail Aydın (xxx), Duhan Köyiçi (xxx)

TOFAŞ: Barış Ermiş 3 (x), Raymar Morgan 16 (xxx), Kenny Kadji 13 (xxx), Sammy Mejia 7 (xx), Tony Crocker 13 (xxx), Joshua Owens 4 (x), Muhsin Yaşar 10 (xxx), Pierria Henry 13 (xxx), Yiğit Arslan 9 (xx), Mert Konuk 4 (x), Berkan Durmaz 5 (x), Efe Beşok 6 (x)

TRABZONSPOR: Yiğit Özkan (x), Alper Saruhan 2 (x), Burak Eşlik 4 (x), Osiris Eldridge 19 (xx), Bora Hun Paçun 12 (xx), Kaan Konak 2 (x), Ozan Anton Odabaşı 20 (xxx), Yusuf Necip Seçen 2 (x), Batuhan Emree Kaplan 2 (x)

1'İNCİ PERİYOT: 26-17

İLK YARI: 51-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 79-51

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 29’uncu hafta mücadelesinde TOFAŞ, Trabzonspor’u farklı mağlup etti.

TOFAŞ Spor Salonu’nda zeminde yaşanan sorun nedeniyle Bursa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya mavi yeşilliler etkili başladı. İlk 3 dakika geride kalırken 11-2’lik skor avantajını yakalayan TOFAŞ, pota altını verimli kullandı ve Muhsin Yaşar’ın smaç basketi sonrası ilk çeyreği de 26-17 önde kapadı. İkinci çeyrekte de farkı açmaya devam eden TOFAŞ, 15’inci dakikayı 13 sayılık avantajıyla önde geçti: 38-25. Çeyreğin sonlarına doğru Kenny Kadji, Pierria Henry ve Tony Crocker ile üst üste üç sayı isabetleri bulan mavi yeşilliler, soyunma odasına da 51-36 üstün gitti.

Dönüşte de hücum ritmini koruyan TOFAŞ, konuk ekibin savunma zaaflarından faydalanarak kolay sayılar buldu. Raymar Morgan’ın skorer kimliğiyle öne çıktığı bu bölümde oyunun tek hakimi olan Bursa temsilcisi, kader çeyreğine de 79-51’lik üstünlükle başladı. Son çeyrekte TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, genç oyuncularına şans verirken, geride kalan bölümde iyi bir oyun ortaya koyan TOFAŞ, parkeden 103-63’lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından TOFAŞ ligdeki 23’üncü galibiyetini elde ederken Trabzonspor ise 19’uncu mağlubiyetini aldı.

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