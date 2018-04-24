TOFAŞ taraftarıyla buluşuyor

Gürkan DURAL/BURSA,() - LİGDE zirve mücadelesi veren TOFAŞ Basketbol Takımı’nın yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda yapacağı idman, basına ve taraftara açık olarak gerçekleştirilecek. Taraftarlar, oyuncularla fotoğraf çektirip imza alabilecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 27'nci haftada evinde oynayacağı Eskişehir Basket maçı hazırlıklarına bir günlük izin sonrası bugün kaldığı yerden devam edecek. Deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe Doğuş karşılaşmasının sarı lacivertlilerin Euroleague maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçen mavi yeşilli ekip, 25 Nisan Çarşamba günü (yarın) Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda yapacağı antrenmanda taraftarıyla buluşacak. Bursalı basketbol severler, yarın saat 17.00’de başlayacak idmanı izledikten sonra antrenman sonunda oyunculardan imza alıp, fotoğraf çekimi gerçekleştirebilecek. Salon içerisine kurulacak stantta, TOFAŞ Spor Kulübü resmi ürün satışı da yapılacak.

Karşılaşmanın bilet satışları online olarak sürerken, müsabakanın biletleri maç günü de saat 13.00 itibarıyla salon gişesinden satışa çıkarılacak.

Bilet fiyatları şu şekilde;

VIP 1 - 40.00 TL

VIP 2 - 30.00 TL

Çekme Tribün - 30.00 TL

Rakip Tribün - 15.00 TL

Normal Tribün - 15.00 TL

Öğrenci Tribünü (105-106 No’lu tribünler) - 10 TL

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