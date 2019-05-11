TOFAŞ'tan Pete Williams'a özel ödül

Gürkan DURAL / BURSA () - TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, BGL Dörtlü Final organizasyonu için yıllar sonra Türkiye’ye gelen Pete Williams’a 1990-1993 yılları arasında kulübe verdiği emekler için özel bir ödül takdim etti.

Türk basketbolunun efsanevi isimlerinden Pete Williams ve Larry Richard, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun davetlisi olarak Basketbol Gençler Ligi (BGL) Dörtlü Final organizasyonu için İstanbul’a geldi. TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, Sinan Erdem Spor Salonu’nda final maçı öncesi düzenlenen törende 1990-1993 yılları arasında TOFAŞ forması giyen Pete Williams’a özel bir ödül takdim etti. Mavi Yeşilliler, o dönemde Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaşarak tarihinin ilk önemli başarısına imza atmıştı.

Törende ayrıca TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene de yer aldı. Ene, Pete Williams ve Larry Richard ile aynı dönemde forma giydiğini belirterek, eski arkadaşlarını tekrardan görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen BGL Dörtlü Finali organizasyonunda şampiyonluğa finalde Anadolu Efes’i mağlup eden Banvit ulaştı.

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